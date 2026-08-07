Los requisitos migratorios son fundamentales para cualquier persona que quiera viajar hacia o desde Argentina, ya que la documentación presentada en los controles debe encontrarse vigente y cumplir con las condiciones establecidas para cada caso.

Por eso, tanto argentinos como extranjeros deben revisar previamente su documentación de viaje y asegurarse de contar con un pasaporte vigente y actualizado cuando corresponda.

Las exigencias pueden variar según la nacionalidad del viajero, el país de procedencia o destino y si se trata de un recorrido dentro del Mercosur o fuera de ese bloque.

Cuáles son los requisitos migratorios

Para salir del país, los viajeros deben presentar la documentación correspondiente de acuerdo con su nacionalidad y el destino al que se dirigen. En el caso de los ciudadanos argentinos, uno de los documentos habilitados es el pasaporte argentino vigente, que deberá contar con visa cuando el país de destino así lo establezca.

Por eso, antes de emprender un viaje internacional es importante controlar la fecha de vencimiento del pasaporte y verificar si el destino exige algún requisito adicional, como puede ser una visa.

Cumplir con la documentación es obligatorio.

El Ministerio de Seguridad recomienda consultar con la Representación Consular del país al que se viaja para conocer las condiciones de visado y la documentación necesaria.

Los ciudadanos argentinos que también poseen pasaporte de otra nacionalidad deben consultar qué documentación corresponde utilizar en cada viaje, de acuerdo con las reglas aplicables al destino.

Qué se necesita para ingresar a Argentina

Los requisitos para ingresar a Argentina dependen, entre otros factores, de la nacionalidad del viajero y del país desde el cual realiza el ingreso. Para los argentinos que regresan al territorio nacional existen diferentes condiciones según se trate de un país del Mercosur o de un destino que no pertenezca .

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Si un ciudadano argentino reingresa desde un país perteneciente al Mercosur, puede hacerlo con:

Pasaporte.

DNI.

En cambio, si vuelve desde un país que no es del Mercosur, debe ingresar con:

Pasaporte.

En el caso de los argentinos, el ingreso al territorio nacional está condicionado a la acreditación de su identidad y nacionalidad, por lo que la documentación presentada debe permitir comprobar ambas condiciones ante las autoridades migratorias.

Qué deben tener los extranjeros que ingresan al país

Los extranjeros que ingresen a Argentina deben contar con un pasaporte vigente y actualizado cuando este sea el documento correspondiente para realizar el ingreso.

Además, los requisitos pueden variar de acuerdo con la nacionalidad del viajero, el país desde el que ingresa, el motivo del viaje y el tiempo previsto de permanencia. En algunos casos pueden solicitarse visas, permisos u otra documentación complementaria, por lo que es necesario consultar previamente las condiciones que correspondan.

Por qué es importante tener el pasaporte vigente

Contar con un pasaporte vigente y actualizado es uno de los puntos centrales de la documentación migratoria para los viajes internacionales cuando este documento resulta obligatorio.

Tenerlo vencido puede generar inconvenientes al momento de realizar los controles, especialmente cuando se trata de salir del país o ingresar desde un destino donde el pasaporte es indispensable.

También es importante revisar los requisitos del país de destino antes de viajar, porque tener el pasaporte vigente no siempre es suficiente: algunos Estados establecen condiciones adicionales, como una determinada vigencia mínima, páginas disponibles, visa o autorizaciones específicas.