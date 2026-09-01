La medida de fuerza fue tomada por un gremio específico.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 4 de septiembre.

La medida alcanza a trabajadores judiciales de todo el país y es a raíz del rechazo al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo empieza el paro nacional

El paro comenzará a las 00:00 del viernes 4 de septiembre y se extenderá durante toda la jornada. La protesta fue convocada por la UEJN, el gremio que representa a trabajadores del Poder Judicial, y tendrá alcance nacional dentro de su ámbito de representación.

La medida es a nivel nacional.

Entre los principales reclamos aparecen el rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la órbita porteña , además de pedidos relacionados con los salarios y la defensa de la obra social judicial.

La medida se produce luego de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara el convenio que habilita el avance del proceso de transferencia del fuero laboral.

Qué pasará con los trenes, colectivos, subtes y bancos

El paro convocado para el viernes 4 de septiembre corresponde al sector judicial, por lo que no implica una interrupción del transporte público ni una paralización de la actividad bancaria.

Los colectivos, trenes y subtes no quedan alcanzados por esta medida gremial, salvo que exista una convocatoria independiente de los sindicatos que representan a esos trabajadores.

Tampoco se trata de un paro bancario: las entidades financieras y sus trabajadores no forman parte de la convocatoria de la UEJN. Por lo tanto, q uienes necesiten utilizar bancos o trasladarse en transporte público podrán hacerlo con normalidad, de acuerdo con el funcionamiento habitual de cada servicio.

El impacto de la huelga estará concentrado principalmente en tribunales y dependencias judiciales donde haya adhesión de los trabajadores.

¿Qué pasará con los trámites judiciales el viernes?

La adhesión al paro puede afectar la atención y el desarrollo habitual de determinadas actividades en los tribunales durante el viernes. Sin embargo, esto no significa que todas las causas queden anuladas ni que los expedientes desaparezcan.

Las personas que tengan audiencias, trámites o presentaciones previstas para ese día deberán consultar previamente con el tribunal correspondiente para conocer si la actividad fue reprogramada o si existen disposiciones específicas.