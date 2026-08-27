Paro confirmado el 31 de agosto | Transportistas anuncian cese de actividades y bloqueo en todas estas zonas de México

Seis empresas dedicadas al transporte público de pasajeros anunciaron que llevarán a cabo un paro de actividades y bloqueos en distintos puntos de conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México el próximo lunes 31 de agosto. Las movilizaciones podrían generar importantes complicaciones durante el regreso a clases de miles de estudiantes de nivel básico.

Las compañías operan diferentes rutas entre el oriente de la Ciudad de México y municipios como Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca. En conjunto, formaron la asociación “Trolemex”, mediante la cual buscan ser contempladas en el proyecto de la Línea 11 del Trolebús, Chalco-Santa Martha.

Los transportistas sostienen que la puesta en funcionamiento de este sistema tuvo un fuerte impacto sobre sus ingresos, debido a que concentró una parte importante de los pasajeros que anteriormente utilizaban sus servicios.

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De acuerdo con sus cálculos, durante los primeros 15 meses de operación del Trolebús Chalco-Santa Martha, las empresas acumularon pérdidas cercanas a 510 millones de pesos. Además, aseguran que la situación provocó que una parte de sus unidades dejara de operar y derivó en la pérdida de empleos para decenas de operadores, afectando también a más de 6,000 familias que dependen de esta actividad.

Transportistas anuncian paro y bloqueos para el 31 de agosto

El vocero de “Trolemex”, Juan Mendoza Méndez, explicó que en julio de 2025 la Secretaría de Movilidad del Estado de México les informó que serían incorporados al proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha. Sin embargo, los transportistas aseguran que hasta el momento esto no se concretó.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades mexiquenses establecer una mesa de diálogo para analizar sus demandas. Advirtieron que, si no reciben una respuesta, comenzarán con un paro de actividades y distintas movilizaciones a partir del lunes 31 de agosto.

La fecha coincide con el regreso a clases de educación básica establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) , por lo que las protestas podrían complicar el tránsito y el traslado de estudiantes y trabajadores.

El representante de los transportistas señaló que, pese a que durante los últimos meses buscaron resolver el conflicto mediante el diálogo institucional, la falta de una respuesta concreta los llevó a anunciar las movilizaciones.

¿Dónde serían los bloqueos?

El paro afectaría principalmente las rutas que comunican a Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca con la Ciudad de México.

Por su parte, los bloqueos anunciados podrían generar complicaciones en diferentes puntos de la autopista México-Puebla, una de las principales vías de conexión entre ambas entidades.

Hasta el momento, los transportistas no precisaron si las movilizaciones también se extenderán hacia otros puntos de la Ciudad de México.

Se recomienda a quienes tengan previsto circular por estas zonas el lunes 31 de agosto mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar rutas alternativas.