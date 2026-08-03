El Metro de la Ciudad de México, Sistema de Transporte Colectivo, realizará la actualización de sus regulaciones de viaje. Se recomienda estar atentos.

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha instaurado una serie de lineamientos destinados a transformar los hábitos cotidianos de los usuarios. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) persigue el objetivo de disminuir accidentes y optimizar el flujo en pasillos, andenes y trenes.

Las nuevas disposiciones estarán orientadas a que los usuarios eviten correr en las estaciones, se abstengan de sentarse en el suelo y ajusten la forma en que transportan sus mochilas. Para las autoridades, estas actitudes representan riesgos para la seguridad y la movilidad de todos.

Se hizo hincapié en que desplazarse con precaución es esencial para mantener un servicio de transporte más ordenado. En este contexto, se exhorta a los usuarios a caminar con cautela en pasillos, escaleras y andenes para evitar caídas y empujones.

El Metro CDMX modifica las normas y los viajeros ya no podrían acceder al vagón con la mochila en la espalda (foto: archivo).

¿Qué reglas y restricciones del Metro CDMX aplican a las mochilas?

Uno de los aspectos en los que el STC ha enfatizado considerablemente es en el uso adecuado de mochilas. Aunque la práctica habitual es transportarlas en la espalda, se sugiere en su lugar trasladarlas en la parte frontal con el propósito de facilitar el desplazamiento dentro de los vagones y disminuir el riesgo de accidentes o robos.

El Metro ha señalado que colocar la mochila en el área del pecho ayuda a mantener despejados los pasillos y a proteger las pertenencias personales, además de evitar que se obstaculice el paso a otros usuarios.

Postura oficial del Metro CDMX sobre sentarse en el piso

Se busca erradicar la acción de sentarse en el suelo, tanto en los andenes como en el interior de los trenes. La dependencia ha recordado que los pasillos constituyen zonas de tránsito constante y permanecer en ellos puede ocasionar incidentes.

El propósito es fomentar una cultura de mayor respeto y orden dentro de un sistema que transporta diariamente a más de cuatro millones de personas, aunque actualmente estas medidas no incluyen multas.