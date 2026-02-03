Las profecías de Michel de Nôtre-Dame, el célebre vidente francés del siglo XVI, vuelven a captar la atención mundial. Sus cuartetas, escritas hace más de 470 años en una mezcla de latín arcaico y francés medieval, advierten sobre un período de turbulencia sin precedentes. Entre las predicciones más inquietantes destaca una que menciona “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”.

A lo largo de los siglos, la obra de Nostradamus fue asociada con acontecimientos de trascendencia mundial, desde el Gran Incendio de Londres hasta la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, e incluso la pandemia de COVID-19. Ahora, con la preocupación mundial en aumento, varias cuartetas atrajeron nuevamente la atención por sus inquietantes paralelismos con el contexto geopolítico actual.

La cuarteta que habla de “siete meses de gran guerra” es una de las más citadas por intérpretes contemporáneos, que la asocian a un ciclo completo de violencia extrema con miles de víctimas. Fuente: archivo

El “gran enjambre” y el ascenso del “Rey Donald”: líderes poderosos marcarán el destino del planeta

Una de las cuartetas más citadas y discutidas de Nostradamus menciona la aparición de un “gran enjambre de abejas” que surge en medio de la oscuridad. A lo largo del tiempo, esta imagen fue objeto de múltiples interpretaciones, pero en los últimos años volvió a cobrar relevancia entre analistas y divulgadores que buscan vincularla con el escenario político internacional contemporáneo.

Según estas lecturas, funcionaría como una metáfora de actores políticos poderosos que actúan de manera coordinada y toman decisiones con impacto global. En ese marco, algunos estudiosos asociaron el simbolismo de la cuarteta con la figura de Donald Trump —a quien denominan de forma especulativa “Rey Donald”— y con su posible influencia en el tablero geopolítico durante 2026. Estas interpretaciones sostienen que eventuales movimientos diplomáticos o estratégicos impulsados por el presidente estadounidense podrían desencadenar consecuencias de alcance mundial.

“Todo se inundará de sangre”: Europa en el epicentro de una guerra devastadora

Las predicciones más estremecedoras de Nostradamus apuntan directamente a Europa como el escenario de una conflagración sin precedentes. El vidente escribió sobre el Tesino, el cantón del sur de Suiza fronterizo con el norte de Italia, afirmando que la región será “inundada de sangre”. Aunque no existe consenso sobre el significado exacto, los analistas creen que esta referencia geográfica específica podría simbolizar un conflicto más amplio que se extendería a través de los corredores europeos que ya sufren tensiones políticas y movilizaciones militares.

La cuarteta que advierte sobre “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal” se lee como un presagio de destrucción prolongada y sistemática. Este período de siete meses fue interpretado como un ciclo completo de conflicto que podría involucrar a múltiples naciones y provocar una pérdida masiva de vidas humanas.

Otro verso particularmente alarmante menciona que cuando Marte, el dios romano de la guerra, “siga su camino entre las estrellas”, la sangre “salpicará el santuario”.

Esta referencia astronómica y simbólica señala una posible escalada bélica mundial en 2026 que podría involucrar no solo a Europa Occidental, sino también a las potencias asiáticas. La imagen del santuario manchado de sangre sugiere que ni siquiera los lugares tradicionalmente considerados sagrados o neutrales estarán a salvo de la violencia, indicando una guerra total que respetará pocas fronteras o convenciones.

Según las lecturas modernas, el período de siete meses anunciado por Nostradamus representaría una guerra sostenida, capaz de alterar el equilibrio geopolítico y afectar a varias regiones del mundo. Fuente: archivo

El ocaso de Occidente y el amanecer tecnológico de Oriente: inteligencia artificial como arma del futuro

Una de las profecías más inquietantes atribuidas a Nostradamus habla de “tres fuegos que se elevan desde Oriente, mientras Occidente pierde silenciosamente su luz”. Intérpretes modernos ven en estas palabras una advertencia sobre el cambio del poder global, con Asia ganando supremacía tecnológica y económica frente a un declive progresivo de Occidente.

Los “tres fuegos” se asocian tanto a potencias como China, Japón y Corea del Sur, como a tres revoluciones clave: inteligencia artificial, automatización y comunicaciones avanzadas.

Según estas lecturas, 2026 podría marcar un punto de inflexión histórico, con impactos profundos en el empleo, la economía y la organización social. Sin embargo, la profecía cierra con una nota esperanzadora: tras la oscuridad, surgiría una etapa de renovación y transformación para la humanidad.

Quién fue Nostradamus y cuándo ganó notoriedad

Nostradamus fue Michel de Nôtre-Dame, nacido en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. Vivió durante el Renacimiento y se destacó primero como médico, especialmente por su trabajo durante las epidemias de peste, lo que le dio cierto prestigio en su época. Con el tiempo comenzó a interesarse cada vez más por la astrología y la escritura de almanaques con predicciones anuales.

Su notoriedad pública creció a partir de 1550, cuando empezó a publicar estos textos, y se consolidó en 1555 con la aparición de Las Profecías, una obra compuesta por cuartetas en lenguaje simbólico y ambiguo. Este libro llamó la atención de amplios sectores de la sociedad y de la nobleza, incluida Catalina de Médici, reina de Francia, quien lo convocó. Desde entonces, Nostradamus pasó a ser una figura conocida y debatida, asociada a la idea de haber anticipado grandes acontecimientos históricos.