La normativa establece que la R.17 debe ubicarse exactamente en el lugar destinado a la reserva.

En el sistema de señalamiento vial de Argentina, la cartelería circular de color azul con un anillo perimetral rojo y una letra “E” en su centro no cumple una función meramente informativa .

Identificada bajo el código reglamentario R.17 , esta señal prescriptiva indica formalmente que nos encontramos ante un sector de Estacionamiento Exclusivo.

A diferencia de los carteles que habilitan el estacionamiento general, su presencia delimita y reserva un espacio exclusivo para determinados vehículos autorizados por la normativa o indicados en placas complementarias.

Cuáles son las funciones principales de la señal R.17 en la vía pública

La función fundamental de esta señalización es ordenar el tránsito y garantizar la operatividad de servicios o instituciones mediante pautas específicas:

Reservar un espacio: delimita un lugar determinado de la calzada para impedir el uso indiscriminado por parte del público general.

Identificar vehículos autorizados: determina qué unidades específicas pueden hacer uso de ese sector, apoyándose usualmente en carteles adicionales.

Establecer una regla obligatoria: al tratarse de una señal reglamentaria, su cumplimiento es estrictamente obligatorio y su transgresión acarrea sanciones administrativas.

Qué significan sus elementos gráficos y en qué se diferencia de otras señales

Para evitar confusiones en la vía pública, resulta vital distinguir este diseño de otras variantes vinculadas a la letra E:

Fondo azul con borde rojo y letra E blanca: corresponde exclusivamente a la señal reglamentaria R.17 de estacionamiento exclusivo para vehículos determinados.

Fondo azul con borde blanco: indica que el estacionamiento está permitido de forma general, sujeto a las reglas comunes de la arteria.

Señales tachadas: una E cruzada por una línea roja prohíbe estacionar, mientras que una cruz roja sobre la misma prohíbe tanto estacionar como detenerse momentáneamente.

Para evitar confusiones en la vía pública, resulta vital distinguir este diseño de otras variantes vinculadas a la letra E. Imagen ilustrada con Gemini

Cómo se interpreta la señal en la calle y qué tener en cuenta ante la ausencia de placas

La correcta lectura de esta señalización exige observar el entorno inmediato. La normativa establece que la R.17 debe ubicarse exactamente en el lugar destinado a la reserva .

Si la señal no presenta una placa adicional debajo que detalle el tipo de vehículo o los horarios permitidos, el conductor no debe asumir que el espacio se encuentra libre para su uso particular.

Es necesario chequear si existen demarcaciones en el pavimento, cartelería complementaria en las inmediaciones o regulaciones locales vigentes que especifiquen las restricciones de la zona.