Antes de comenzar, hay que cerrar la llave de paso del agua y preparar el espacio de trabajo.

Una canilla que pierde agua constantemente puede convertirse en un problema cotidiano y generar un aumento en el consumo.

Si bien el llamado a un plomero es una de las alternativas más recomendadas por tratarse de un profesional capacitado para el trabajo, existe una reparación sencilla que se puede realizar en casa con pocos elementos y sin gastar demás.

En ocasiones, el motivo por el que puede gotear una canilla está relacionado con el desgaste del conocido cuerito, una pieza de goma que permite controlar el cierre del paso del agua.

Reemplazarla no requiere de conocimientos avanzados en plomería, pero sí seguir un procedimiento concreto para evitar dañar el mecanismo de la canilla.

¿Qué herramientas necesitás para cambiar el cuerito de una canilla?

Para realizar esta reparación doméstica alcanza con dos herramientas básicas: un destornillador y una llave francesa. La primera, permite retirar la manija de la canilla mientras que la segunda sirve para aflojar y volver a colocar el mecanismo interno.

Además, será necesario contar con un cuerito de repuesto del mismo tamaño y modelo que el original. Se puede conseguir en una ferretería y conviene llevar la pieza vieja como referencia para evitar comprar una medida incorrecta.

Canilla que gotea | ¿Cuáles son los 5 pasos para arreglar una canilla que gotea?

Antes de comenzar, hay que cerrar la llave de paso del agua y preparar el espacio de trabajo. También es recomendable abrir la canilla para comprobar que no quede circulando en la instalación.

¿Cómo retirar el cuerito viejo de la canilla sin dañarla?

Para llevar adelante este procedimiento, es fundamental tener en cuenta una serie de sencillos pasos para evitar dañar la canilla.

En primer lugar, quitar la tapa plástica que suele indicar si la canilla corresponde al agua fría o al agua caliente. Una vez hecho, retirar el tornillo que sujeta el volante con un destornillador para poder sacar la manija.

Este paso dejará expuesto el vástago, que es el mecanismo encargado de regular la salida del agua. Con la llave francesa se debe aflojar esta pieza y extraerla con cuidado, sin ejercer una fuerza excesiva que pueda dañar la rosca.

En la parte inferior del vástago se encuentra el cuerito de goma. Si está endurecido, deformado o presenta grietas, se deberá retirar y limpiar los restos de suciedad que puedan haber quedado adheridos.

Los 5 pasos para cambiar el cuerito de la canilla

Una vez que el mecanismo está desarmado, el reemplazo se puede completar de forma sencilla. Para ello, es fundamental respetar el orden de cada etapa: