El inicio de septiembre estará marcado por una nueva amenaza de tiempo severo en diferentes zonas de Estados Unidos.

Hoy martes 1 y el miércoles 2 de septiembre se pronostican tormentas eléctricas fuertes a severas, con posibilidad de granizo, intensas ráfagas de viento e inundaciones repentinas.

Alerta por diluvio para hoy martes 1 de septiembre: cuáles serán las zonas afectadas

De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, hoy martes, una amplia zona de las Llanuras y el Medio Oeste pueden registrar tormentas eléctricas fuertes y severas. El riesgo se extenderá desde el norte de Nebraska hasta el centro de Michigan, donde las condiciones pueden favorecer la aparición de tormentas con fenómenos peligrosos.

Las ráfagas de viento dañinas, el granizo y las lluvias intensas se encuentran entre los principales riesgos para esta jornada.

Las tormentas podrían organizarse en complejos y avanzar por diferentes sectores, aumentando el riesgo de que se reciban lluvias intensas en poco tiempo.

Hay alerta por fuertes tormentas para las próximas horas. Shutterstock

Las lluvias continúan durante el miércoles 2 de septiembre: cuáles son las zonas en alerta durante este día

Para el miércoles, la amenaza de tiempo severo se concentrará especialmente en el noreste de Estados Unidos.

Se emitió un riesgo moderado de tiempo severo para zonas del noreste de Pensilvania y el este de Nueva York.

Las ráfagas de viento dañinas serán la principal preocupación asociada a las tormentas más intensas, con ráfagas localizadas de entre 60 y 70 millas por hora. El granizo también puede acompañar estos temporales.