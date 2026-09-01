La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 1 de septiembre de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 1 de septiembre

El clima en España se caracterizará por la estabilidad en gran parte del país debido a las altas presiones. Predominarán cielos poco nubosos en la Península y Baleares, mientras que Galicia y el Cantábrico tendrán cielos nubosos con algunas precipitaciones débiles.

Las temperaturas máximas subirán en el norte y podrán superar los 35 grados en el suroeste. Habrá viento flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte y alisio con rachas fuertes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, día mayormente despejado con nubes altas por la tarde, mínimas en ascenso, máximas estables o ligeramente al alza y viento flojo variable (este por la mañana y oeste-suroeste en las horas centrales).

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en la mitad oriental de Andalucía con posibilidad de chubascos y tormentas, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos o despejados. Habrá polvo en suspensión y temperaturas mínimas entre 16 y máximas de 37 grados, con vientos flojos y levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se espera un cielo con intervalos de nubes bajas en el tercio sur y poco nuboso en el resto por la mañana. A partir del mediodía, crecerá nubosidad en el Pirineo y habrá intervalos de nubes medias y altas en el resto, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo y sur de Tarragona. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 34 grados de máxima, con viento flojo del norte en Girona que girará a sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará caracterizado por cielos con intervalos de nubes bajas en la mitad norte y poco nuboso en la sur durante la mañana. Por la tarde, se esperan nubes en el Pirineo y nubes medias y altas en el resto, con baja probabilidad de chubascos y tormentas aislados en el Pirineo y el nordeste de Teruel. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 grados y una máxima de 35 grados y el viento será flojo, variando hacia el sur y este por la tarde.

El clima en Asturias se presentará mayormente nublado, con claros en las zonas altas y posibles brumas matinales y vespertinas, especialmente en el interior. Se prevén algunas lloviznas en el litoral y temperaturas que variarán entre los 12 y 26 grados, con vientos flojos del este en la costa y del nordeste en el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso, aumentando a nubes medias y altas desde la mañana; baja probabilidad de precipitación débil con barro. Temperaturas sin cambios: 34°C máx, 18°C mín. Viento flojo del este y brisas costeras.

En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos de nubosidad baja con predominio del poco nuboso durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado salvo intervalos de nubosidad media y alta en las islas más orientales, con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios (18 grados) y máximas sin cambios o en ligero ascenso en zonas de interior y sur (hasta 30 grados) y con ligeros descensos en cumbres y zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior sur de Lanzarote, especialmente a partir de la tarde cuando no se descartan rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nublado y baja probabilidad de lluvia débil, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 33 grados y viento variable en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominará el cielo poco nuboso, con nubosidad alta por la tarde y algunos intervalos de nubes bajas por la mañana en la Cantábrica y el extremo nororiental; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento del nordeste o variable, flojo en general con intervalos moderados en el noreste.

En el sureste, se esperan intervalos nubosos y lluvias débiles, especialmente en Alcaraz y Segura, donde pueden acompañarse de tormentas. En otras áreas, cielos despejados con nubes altas y posible calima. Las temperaturas mínimas cambiarán levemente, manteniéndose entre 10 y 37 grados, mientras que las máximas descenderán en el tercio oriental. Viento flojo variable, predominando del sur y oeste, con intervalos moderados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos muy nubosos con chubascos ocasionales y polvo en suspensión que puede dejar barro, temperaturas entre 21 y 26 °C y vientos moderados de levante.

En Melilla habrá cielos muy nubosos con polvo en suspensión y posibles lluvias débiles con barro, nubes bajas y brumas; vientos flojos del NE y temperaturas en ligero ascenso, con 29°C de máxima y 25°C de mínima.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos con brumas matinales y vespertinas, temperaturas entre 14 y 30 grados y vientos flojos del este y nordeste. Por otro lado, el clima en Navarra será mayormente poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán hasta 30 grados y mínimas de 12 y se prevén lluvias débiles en el Pirineo.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas por la tarde y nubes bajas matinales en la Rioja Alta; mínimas sin cambios, máximas en ascenso más acusado en la sierra y viento flojo, tendiendo a noroeste por la tarde en el valle.

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