El reciclaje puede ir mucho más allá del cuidado ambiental. En Argentina, una iniciativa impulsada por la Fundación Boreal demuestra que también puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. A través de un sistema que combina economía circular y acceso a la salud, la organización reutiliza tapitas plásticas para fabricar marcos de anteojos que luego se entregan sin costo a quienes los necesitan. Lo que para muchos es un residuo cotidiano, como la tapa de una botella, puede adquirir un valor completamente distinto. Con poco más de una docena de tapitas, la fundación logra producir un marco de anteojos, que luego es adaptado con lentes según la necesidad de cada paciente. El proceso incluye varias etapas: recolección, clasificación por color, limpieza, trituración y transformación del plástico en materia prima. Luego, ese material se funde y se moldea hasta obtener los marcos, que finalmente pasan a un laboratorio donde se colocan los cristales correspondientes. El resultado es un producto terminado que puede marcar una diferencia clave en la vida de quien lo recibe, ya sea para estudiar, trabajar o desenvolverse con mayor autonomía. En 2025, el programa dio un paso importante con la puesta en marcha de su propia planta de producción en la provincia de Tucumán. Allí, en un predio especialmente equipado, se fabrican actualmente cientos de marcos por mes a partir de plástico reciclado. Este avance permitió consolidar un circuito completo: desde el residuo hasta el anteojo listo para entregar. En total, ya se reutilizaron cientos de kilos de plástico y se distribuyeron miles de pares de anteojos en distintos puntos del país. El proyecto no se limita a la producción. Uno de sus pilares es el trabajo territorial mediante operativos en distintas provincias, donde un colectivo sanitario funciona como unidad móvil de atención médica. Estas jornadas se realizan en zonas alejadas o con dificultades de acceso al sistema de salud, incluyendo localidades del norte y centro del país. Allí se llevan adelante controles integrales, especialmente enfocados en niños y niñas. Quienes requieren anteojos pueden iniciar el trámite en el momento. Luego, las recetas se envían a la fábrica, donde se elaboran los lentes que posteriormente son entregados a cada beneficiario. Actualmente, la iniciativa alcanza a miles de personas cada año mediante operativos sanitarios y campañas de prevención. Sin embargo, el desafío es escalar el modelo para ampliar su alcance. La incorporación de nueva maquinaria permitiría aumentar la producción de marcos y, en consecuencia, llegar a más comunidades. Además, la fundación busca sumar nuevas unidades móviles enfocadas exclusivamente en salud visual. El programa también tiene un fuerte componente participativo. Personas, escuelas y empresas pueden colaborar donando tapitas plásticas en distintos puntos de recolección distribuidos en el país. Las donaciones se recibirán en las 5 sedes. Todas se usarán para crear los marcos de anteojos en Tucumán (excepto Mendoza). En Córdoba, las tapitas se enviarán a fundaciones aliadas. Doná tus tapitas en: Santiago del Estero 140, Piso 6º, San Miguel de Tucumán España 152 24 de septiembre 497 Av. Colón 157 Av. Colón 579 De esta manera, un gesto simple se convierte en parte de una cadena solidaria que transforma residuos en oportunidades concretas.