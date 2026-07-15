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Argentina empezó la semana con un clima seco y fresco con temperaturas máximas de 13° con cielo despejado. Las condiciones meteorológicas cambiarán con la llegada de una fuerte tormenta.

Las lluvias serán constantes por dos días seguidos y estarán acompañadas por ráfagas de viento. La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

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Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará hacia el próximo sábado y domingo.

Tras los días de frío, se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas y fuertes lluvias con ráfagas de viento.
Tras los días de frío, se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas y fuertes lluvias con ráfagas de viento.Generado con IA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá envueltas bajo un sistema de inestabilidad y tormentas a partir del viernes.

Las lluvias serán localizadas y podrían generar acumulados de 20 mm, es decir, algunos sectores podrían recibir lluvias y otras ninguna gota de agua.

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Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires los próximos días

Este miércoles habrá un clima de entre 11°C y 17°C con aumento evidente de nubosidad y con cierta inestabilidad al final del día.

En tanto, el jueves y viernes habrá temperaturas entre los 14°C y 21°C con un marcado aumento de la temperatura antes del clima inestable que se vendrá hacia el fin de semana. Los dos días habrá elevada humedad y abundante nubosidad.