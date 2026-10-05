No hay clases el miércoles 7 de octubre.

Decretaron un nuevo feriado local el miércoles 7 de octubre, por lo que no se dictarán clases en diferentes localidades y municipios de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración a sus aniversarios fundacionales o fiestas patronales.

La jornada cortará la semana para algunos estudiantes bonaerenses, dado que las escuelas e instituciones públicas permanecerán cerradas durante 24 horas. ¿A qué jurisdicciones contempla?

No habrá clases el miércoles 7 de octubre: los motivos

El miércoles 7 de octubre fue declarado feriado para siete jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, cerrarán las escuelas públicas y no se dictarán clases en estos lugares:

Moreno

Arrecifes

Maipú

25 de Mayo

Juan Andrés de la Peña, localidad de Pergamino

María Ignacia Vela, localidad de Tandil

La Delfina, localidad de General Viamonte

En estos casos, se conmemorarán las fiestas patronales de dichos municipios y localidades, por lo que se determinó un asueto administrativo.

No hay clases el miércoles 7 de octubre. Gobierno de México

¿Quiénes tendrán feriado el miércoles 7 de octubre?

El miércoles 7 de octubre fue declarado feriado local para dichas localidades y municipios bonaerenses, por lo que se dictó un asueto administrativo en todo el sector público de su jurisdicción.

Además, tampoco deberán presentarse a trabajar aquellos que ejerzan como empleados en alguna sucursal del Banco Provincia.

Para el sector privado, dependerá de cada empleador si se adhiere o no a la jornada.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La fecha aparece entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399.