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Decretaron un nuevo feriado local el miércoles 7 de octubre, por lo que no se dictarán clases en diferentes localidades y municipios de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración a sus aniversarios fundacionales o fiestas patronales.

La jornada cortará la semana para algunos estudiantes bonaerenses, dado que las escuelas e instituciones públicas permanecerán cerradas durante 24 horas. ¿A qué jurisdicciones contempla?

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No habrá clases el miércoles 7 de octubre: los motivos

El miércoles 7 de octubre fue declarado feriado para siete jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, cerrarán las escuelas públicas y no se dictarán clases en estos lugares:

  • Moreno
  • Arrecifes
  • Maipú
  • 25 de Mayo
  • Juan Andrés de la Peña, localidad de Pergamino
  • María Ignacia Vela, localidad de Tandil
  • La Delfina, localidad de General Viamonte

En estos casos, se conmemorarán las fiestas patronales de dichos municipios y localidades, por lo que se determinó un asueto administrativo.

No hay clases el miércoles 7 de octubre.
No hay clases el miércoles 7 de octubre.Gobierno de México

¿Quiénes tendrán feriado el miércoles 7 de octubre?

El miércoles 7 de octubre fue declarado feriado local para dichas localidades y municipios bonaerenses, por lo que se dictó un asueto administrativo en todo el sector público de su jurisdicción.

Además, tampoco deberán presentarse a trabajar aquellos que ejerzan como empleados en alguna sucursal del Banco Provincia.

Para el sector privado, dependerá de cada empleador si se adhiere o no a la jornada.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La fecha aparece entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399.