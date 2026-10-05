Decretaron un nuevo feriado local el miércoles 7 de octubre, por lo que no se dictarán clases en diferentes localidades y municipios de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración a sus aniversarios fundacionales o fiestas patronales.
La jornada cortará la semana para algunos estudiantes bonaerenses, dado que las escuelas e instituciones públicas permanecerán cerradas durante 24 horas. ¿A qué jurisdicciones contempla?
No habrá clases el miércoles 7 de octubre: los motivos
El miércoles 7 de octubre fue declarado feriado para siete jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires.
En este marco, cerrarán las escuelas públicas y no se dictarán clases en estos lugares:
- Moreno
- Arrecifes
- Maipú
- 25 de Mayo
- Juan Andrés de la Peña, localidad de Pergamino
- María Ignacia Vela, localidad de Tandil
- La Delfina, localidad de General Viamonte
En estos casos, se conmemorarán las fiestas patronales de dichos municipios y localidades, por lo que se determinó un asueto administrativo.
¿Quiénes tendrán feriado el miércoles 7 de octubre?
El miércoles 7 de octubre fue declarado feriado local para dichas localidades y municipios bonaerenses, por lo que se dictó un asueto administrativo en todo el sector público de su jurisdicción.
Además, tampoco deberán presentarse a trabajar aquellos que ejerzan como empleados en alguna sucursal del Banco Provincia.
Para el sector privado, dependerá de cada empleador si se adhiere o no a la jornada.
¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?
El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.
La fecha aparece entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399.