El poeta, dramaturgo y director de teatro Federico García Lorca nació en Granada en 1898 y dejó una obra que en la actualidad es estudiada y citada en todo el mundo. Entre sus frases más conocidas aparece una que resuena con fuerza: “La traición es la herida que no sangra, pero duele toda la vida”. Lorca encontró las palabras para describir un dolor emocional con mucha precisión: la herida que no sangra es invisible para los demás, pero la persona que la padece lo puede sufrir durante mucho tiempo. Esta frase no pertenece a ninguna de sus obras teatrales más conocidas ni a sus poemas principales, pero se viraliza en estos días porque toca un tema tan común alrededor del mundo como la traición. Lo que quiere decir la frase es que existen heridas, como por ejemplo traiciones, duelos, humillaciones, culpas, miedos, pérdidas internas; que no dejan marcas físicas, sino más bien emocionales o psicológicas. En este sentido, la otra persona que haya hecho la herida no la percibe, no la entiende o la minimiza. García Lorca escribió obras importantes como Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba y Romancero gitano. En cada una exploró temas que siguen siendo actuales: el deseo, la represión, la muerte, la identidad y la libertad. Según los especialistas literarios, su escritura combinaba lo popular con lo culto. Sin embargo, su final fue trágico. Fue asesinado en 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española, con 38 años. A pesar de eso, su obra sobrevivió como pocos lograron dentro de la literatura universal. En sus 38 años, Lorca tuvo una vida vertiginosa: En las librerías de hoy se pueden encontrar todos los libros de Federico García Lorca, cuyos textos mantienen vigencia porque hablan de temáticas que encajan con situaciones que encajan con la actualidad. La frase sobre la traición es una puerta de entrada para el que nunca lo leyó porque, si pudo impactar con una frase tan corta, también lo podrá hacer a lo largo de un libro entero.