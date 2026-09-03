La Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece una alternativa para quienes buscan formarse en el área de salud sin cursar la extensa carrera de medicina.

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica, una propuesta gratuita que tiene una duración de tres años y permite obtener un título universitario.

La carrera prepara profesionales para desempeñarse principalmente en quirófanos, donde participan en los distintos momentos de una intervención y trabajan junto con el equipo de salud.

Según la Facultad de Medicina de la UBA, los egresados pueden trabajar en hospitales, clínicas y sanatorios, además de empresas vinculadas con la actividad e instituciones educativas.

Qué se estudia en la Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica de la UBA

La carrera forma técnicos universitarios especializados en el área de instrumentación quirúrgica. Durante la formación, los estudiantes incorporan conocimientos y procedimientos vinculados con el funcionamiento del quirófano y la asistencia.

Entre las tareas para las que están preparados los graduados se encuentran el acondicionamiento del quirófano, la preparación de la mesa de instrumentación, el equipamiento y los insumos necesarios de acuerdo con cada intervención. También realizan el lavado quirúrgico y la colocación de vestimenta estéril al equipo quirúrgico.

Además, la formación contempla aspectos relacionados con la gestión, la investigación y el trabajo dentro de equipos interdisciplinarios. Los profesionales pueden participar en proyectos de investigación y en comités vinculados con ética, control de infecciones, docencia y catástrofes.

La Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica de la UBA dura tres años y prepara profesionales para trabajar en hospitales, clínicas y sanatorios.

Dónde puede trabajar un técnico universitario en Instrumentación Quirúrgica

Uno de los principales atractivos de esta tecnicatura es su orientación hacia una actividad profesional concreta dentro del sistema de salud.

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UBA, el egresado puede desempeñarse en hospitales, clínicas y sanatorios, así como en empresas relacionadas con la especialidad y en instituciones educativas.

Dentro del ámbito quirúrgico, sus funciones incluyen asistir al equipo quirúrgico, controlar el ingreso del paciente y colaborar con el equipo médico en su posición durante la intervención. También puede participar en la atención del paciente durante los períodos pre y post quirúrgicos inmediatos, exclusivamente dentro del área quirúrgica.

La UBA destaca además que se trata de una profesión que requiere un alto nivel de calificación, ya que combina conocimientos teóricos y habilidades prácticas para resolver situaciones propias de un entorno de trabajo complejo.

¿Cuánto dura la carrera de Instrumentación Quirúrgica de la UBA y qué título otorga?

La Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica de la UBA tiene una duración de tres años lectivos.

Una vez completa la formación, se obtiene el título universitario de Técnico/a Universitario/a en Instrumentación Quirúrgica, que habilita para desempeñarse profesionalmente en el área de la salud, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué hay que estudiar antes de comenzar?

Para ingresar a la tecnicatura no alcanza únicamente con anotarse en la carrera. Los aspirantes deben aprobar determinadas asignaturas correspondientes al Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA.

Las materias requeridas son:

Trabajo y Sociedad

Física e Introducción a Biofísica

Química

Una vez aprobadas estas materias del CBC, el estudiante puede avanzar con la formación específica de la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica.

Para más información, los interesados pueden ingresar en FAQs - Preguntas más frecuentes | Facultad de Medicina UBA.