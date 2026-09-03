Confirmado | No hay clases el viernes 4 de septiembre: decretan feriado y estos estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires.

Durante la primera semana de septiembre habrá un fin de semana largo porque el viernes 4 será no laborable para una parte de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Muchos bonaerenses disfrutarán de un descanso de tres días que se extenderá desde el viernes 4 hasta el lunes7 .

Feriado del viernes 4: quiénes tendrán el día libre y un fin de semana largo

El descanso del viernes 4 está relacionado con la conmemoración de los aniversarios fundacionales de dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los lugares alcanzados por la medida son Juan Antonio Pradere del partido de Patagones y Colonia Seré del partido de Carlos Tejedor, tal como indica el calendario de feriados locales de septiembre.

La normativa establece que los empleados públicos y del Banco Provincia podrán disfrutar de un día no laborable que armará un fin de semana largo. En caso de la industria, el comercio y otras actividades privadas será un feriado optativo.

Esto significa que no todos los trabajadores tendrán el día libre, ya que en caso del sector privado dependerá de la decisión del empleador.

Confirmado | No hay clases el viernes 4 de septiembre: decretan feriado y estos estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días en la provincia de Buenos Aires.

No hay clases el viernes 4 de agosto: qué deben saber las familias

El anuncio del feriado también genera interés en las familias con hijos en edad primaria y secundaria, ya que el viernes coincide con la última jornada de la semana y permite formar un fin de semana largo de tres días.

Cabe mencionar que el asueto se trata de un feriado local, por lo que el día no laboral podría generar una suspensión de clases. Sin embargo, la situación concreta de cada establecimiento deberá ser consultada en cada jurisdicción.

Qué localidades de la provincia tendrán un descanso el viernes 4 de septiembre

Ambas localidades, Juan Antonio Pradere y Carlos Seré, disfrutarán de las celebraciones de sus aniversarios fundacional en un mes donde no hay feriados a nivel nacional. Si bien la conmemoración es el sábado 5, se trasladará al viernes.