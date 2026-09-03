Un país sudamericano prevé la construcción de un tren que alcanzará una velocidad de 200 kilómetros por hora. Este constituye un proyecto ferroviario altamente innovador que considera una inversión total de u$s 6500 millones.

El tren Lima - Ica se establecerá como la nueva obra de infraestructura ferroviaria, que transformará la conectividad y fomentará el desarrollo económico de Perú.

Lanzan el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región (foto: archivo).

Así será el ferrocarril de alta velocidad en Sudamérica

La iniciativa se fundamenta en tecnología china y persigue la mejora de la conectividad en la región. Este avance podría transformar de manera significativa el transporte ferroviario en el país.

Este proyecto abarcará aproximadamente 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana, estableciendo una conexión entre la capital y uno de los polos turísticos más relevantes.

Con una inversión proyectada de u$s 6.500 millones, se anticipa que el recorrido de 323 kilómetros se realice en un tiempo estimado de dos horas y media.

Este proyecto, respaldado por capital chino, se constituirá como un eje fundamental para la conectividad entre ambas ciudades y sus alrededores.

A pesar de que China se posiciona como uno de los principales inversores, se han recibido propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido.

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, indicó que el proceso de ejecución requerirá entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico esté finalizado en 2027 y la obra concluida en 2032.

El nuevo tren que integrará las comunidades de la costa sur de Perú

El nuevo tren facilitará la integración de las comunidades de la costa sur de Perú a través de 15 estaciones.

Se anticipa que el ferrocarril transporte alrededor de 45.000 pasajeros diariamente, lo cual ayudará a reducir la congestión del tráfico. Para abordar los desafíos geográficos, se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles que asegurarán la funcionalidad del sistema.

La nueva obra de transporte disminuirá el tiempo de viaje de cuatro horas y media en automóvil a dos horas y media.

Inicia el tren bala más veloz de Sudamérica: cuenta con tecnología china y es el gran orgullo de un país (foto: archivo)

El tren eléctrico que une al Aeropuerto de Pisco: sostenibilidad y desarrollo

La conexión mejorará de manera considerable la comunicación directa con el Aeropuerto de Pisco. Una de las características más sobresalientes del proyecto es su enfoque en la sostenibilidad, ya que el tren operará exclusivamente con electricidad.

El proyecto incorpora un sistema de seguridad avanzado y tecnología de monitoreo en tiempo real. Esto asegura la protección de los pasajeros y la efectividad operativa del servicio ferroviario.

El tren también promoverá el acceso a nuevas rutas comerciales, fomentando el turismo y el comercio en la región. Se anticipa un incremento notable en la inversión local y la generación de empleos.

Inversión de 6.500 millones potenciará infraestructura en Perú

Se planea que el tren genere alrededor de 10.000 nuevos empleos durante su construcción, impulsando la economía local. Además, se espera un crecimiento en la inversión turística en la región.

Las estaciones contarán con servicios modernos y accesibles para todos. El tren se alineará con criterios de sostenibilidad, promoviendo el uso de energía renovable en su funcionamiento.