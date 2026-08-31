Llega el Gran Premio de Madrid: la carrera generará hasta 467 millones y beneficiará a todos estos sectores.

La pasada semana comenzaron las pruebas en el circuito Madring, donde se correrá el Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre próximos. Los motores rugieron durante los test oficiales del Campeonato FIA de Fórmula 3 para recorrer el trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas ubicado en el entorno del recinto ferial de Madrid (Ifema), en el distrito de Barajas/Hortaleza.

El contrato que une a la capital española con la empresa dueña de los derechos de la Fórmula 1 tiene una duración de al menos diez años, hasta 2035. Mientras se espera la llegada de Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), además de las jóvenes promesas Kimi Antonelli y Franco Colapinto, la atención pasa por los gastos e ingresos que dejará la competición a la ciudad.

Se espera que la carrera, financiada en su totalidad con recursos privados, tenga un impacto económico que oscila entre los 450 millones de euros anuales (según el Ayuntamiento de Madrid), y los 467 millones (según Ifema). Cifras que hay que multiplicar por diez para tener el impacto de la totalidad del contrato, por los que ronda los 4500 millones o 4647, según la base que se tome.

En cuanto a los empleos creados, mientras para Ifema suman 10.724, el Ayuntamiento estima que estarán alrededor de 8000 puestos de trabajo directos. A este dato, Bankinter añade que la organización del evento requerirá la reserva de unas 5000 habitaciones hoteleras para el personal vinculado a su desarrollo.

No sólo los McLaren o Ferrari van con el acelerador a fondo. También la venta de entradas marcha a toda velocidad. Los organizadores aseguran que ya se entregaron 120.000 tickets, de los cuales 80.000 fueron a parar a los bolsillos de aficionados que no viven en Madrid. En concreto, la mitad de ellos son del resto de España y la otra mitad, de fuera del país.

Trazado de 'Madring', circuito completamente nuevo que el próximo 11 al 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España. Sergio Pérez

Impacto económico sobre la restauración y el ocio

La Cámara de Comercio centra sus expectativas a la cantidad de aficionados que atrae un Gran Premio de Fórmula 1, por lo que vaticina que la celebración de la carrera se traducirá en un fuerte atractivo para visitar la ciudad, que, tanto funcionarios como empresarios, esperan se traduzca en una fuerte inyección de dinero.

Veamos. El cálculo más conservador en relación a la facturación asociada a la restauración y al ocio nocturno prevé que supere los 29,5 millones de euros durante los tres días en los que el ruido de los motores ensordecerá a los vecinos de Barajas/Hortaleza. Con todo, un estudio de PwC dice que en sectores como la Hostelería podría situarse en 59 millones de euros; el Transporte aportaría otros con 22 millones, mientras que el Comercio, contribuiría con 18 millones.

Otros sectores beneficiados

PwC explica que las características de la puesta en marcha del Gran Premio hacen que otros segmentos productivos tengan sus propias tajadas de la tarta. Así, la industria manufacturera se beneficiará con unos 72 millones de euros; la construcción con 50 millones; las actividades profesionales recibirán 33 millones; en tanto, las arcas del rubro de la información y las comunicaciones engordarán con otros 19 millones.

Por su parte, la Cámara de Comercio también señala como los principales sectores beneficiarios del impacto económico a hoteles y alojamiento, con más del 30%; comercio, restauración y ocio nocturno, con alrededor del 25%, y transporte, con el 15%. “ Estos ingresos significarían alrededor del 0,2% del PIB de la Comunidad de Madrid, y el 0,4% del PIB de la capital ”, afirma la entidad cameral.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, sostuvo al periódico Expansión que por cada euro de actividad económica vinculado directamente a la celebración de la carrera, se generan unos 3,9 euros en el conjunto de la economía madrileña”.

Pilotos de Fórmula 3 preparados en la zona de 'pit-lane' durante la segunda jornada, este martes, de los test de estacategoría en el trazado de 'Madring'. Sergio Pérez

Procedencia de los ingresos

La Cámara de Comercio calcula que el gasto en la ciudad, sin incluir hoteles ni transporte, ni el coste de la entrada de acceso al Gran Premio, puede estimarse entre unos 600 euros para el aficionado nacional, y los 949 euros del internacional. Asimismo, el Madring cuenta con otras fuentes principales de ingresos como el ticketing, el hospitality y el negocio VIP. Bankinter recuerda que en 2025 Ifema adjudicó a Match Hospitality la explotación de las áreas VIP y de hospitalidad por 400 millones de euros durante los 10 años de contrato.

Rubro gastos: la construcción del circuito

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid aprobaron una inversión estimada en unos 137 millones de euros para construir el trazado, que se eleva a casi 200 millones incluyendo dirección de obra.

Sin embargo, la gran parte de los costes asociados al gran premio de Fórmula 1 aún no se pueden valorar. Aunque sí se conocen el coste de la UTE entre la empresa española Acciona y la francesa Eiffage, que se impuso en el concurso para las obras del circuito con 83,2 millones de euros.

Al diseccionar el presupuesto, aparecen los 47,5 millones de euros de la edificación de tres pabellones en los que ubicar el paddock, otros 6,2 millones para la dirección de obra; a los que se les suman 3,4 millones en la asistencia técnica y otro millón de euros para toda la asesoría legal vinculada al contrato con la carrera. En total, según el periódico deportivo Marca, se estaría hablando de de 141,3 millones.