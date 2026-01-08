En esta noticia ¿Dónde queda la calle más larga del mundo?

Esta calle ubicada en el continente americano es considerada como la más larga del mundo, un reconocimiento que le valió su inclusión en el Libro de los Récords Guinness. Esta emblemática construcción urbana se extiende entre lagos, fronteras y paisajes cambiantes, lo que la convirtió en un símbolo histórico, cultural y turístico de ese país.

Con una longitud aproximada de 56 kilómetros, Yonge Street conecta el centro de una ciudad de Canadá con zonas del norte de Ontario, cerca de la frontera con Estados Unidos. Su trazado la posiciona como una de las vías más importantes de país canadiense y una atracción imperdible para quienes visitan la capital de la provincia con una de las cuencas de agua más grandes del mundo.

¿Dónde queda la calle más larga del mundo?

Antes de convertirse en una avenida icónica, Yonge Street, ubicada en Toronto, Canadá, fue originalmente un camino indígena, utilizado para el comercio y la movilidad regional. A fines del siglo XVIII, el gobernador británico John Graves Simcoe impulsó su desarrollo con fines estratégicos, tanto militares como económicos.

El nombre de la calle rinde homenaje a Sir George Yonge, quien se desempeñaba como ministro de Transporte del Imperio Británico en aquella época. Con el paso del tiempo, la vía evolucionó hasta transformarse en un eje urbano fundamental, acompañando el crecimiento de Toronto y su área metropolitana.

La calle más larga del mundo ganó el récord guiness.

La importancia de esta ciudad

En la actualidad, Yonge Street atraviesa algunos de los sectores más dinámicos de la ciudad . En su tramo céntrico se destacan puntos emblemáticos como Dundas Square, considerado el “Times Square canadiense”, y el Eaton Centre, uno de los centros comerciales más visitados del país.

La calle también ofrece una amplia variedad de cafeterías, bares, teatros y espacios culturales, entre los que sobresalen joyas históricas como el Elgin and Winter Garden Theatre, lo que refuerza su perfil como polo cultural y de entretenimiento.

Del corazón urbano a los paisajes rurales

A medida que avanza hacia el norte, Yonge Street cambia de fisonomía. El paisaje urbano da paso a zonas suburbanas y rurales, donde predominan los pequeños comercios, áreas verdes y comunidades tranquilas que reflejan otra cara de Canadá.

Esta transición convierte a la calle en un recorrido único, capaz de mostrar en pocos kilómetros la diversidad geográfica y social del país, desde el ritmo frenético de la ciudad hasta la calma de los entornos naturales.

Caminar por Yonge Street es sumergirse en una experiencia que combina historia, modernidad y multiculturalismo, cualidades que la consolidan como una de las principales atracciones turísticas de Toronto tanto para visitantes como para residentes.

La calle más larga del mundo queda en Canadá

Récord mundial: las otras calles más largas del mundo

Además de Yonge Street, existen otras avenidas y calles que suelen aparecer en rankings internacionales por su extensión y relevancia urbana. Según el portal especializado JLL, algunas de las siguientes son: