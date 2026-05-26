Orsi afirmó que la muerte del hombre que dormía en la calle es una “triste noticia” y brindó detalles de la vida de la víctima, que atravesó adicciones, “soledad” y tuvo que volver al país luego de ser deportado.

“Tan triste como su vida misma. Había emigrado del país, fue deportado por falta de papeles. Tuvo algún problema con la Justicia, que por lo que tengo entendido no fue muy grave. Problemas de adicción. Nuestro radar no lo vio”, se lamentó el presidente.

“Y nuestro radar no lo vio, a eso se refería tanto el director del Sinae como el resto de las autoridades”, agregó.

“Es cierto, es real, capaz que funciona después que se lo contiene, que se lo lleva, el problema, dijo de una forma que capaz no es lo más correcto, hay algunos que se nos escapan, no porque se vayan sino porque no los vemos. Bueno, eso es lo que hay que mejorar”.

El mandatario consideró necesario “mejorar lo que tenemos” y destacó que “esta realidad que no es nueva pero ha ido creciendo y nos obliga a mejorar”.

Orsi aseguró que respalda la gestión del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. “Por supuesto. Es una deducción un tanto forzada, decir que cambiás a uno u otro y no se muere más nadie”.