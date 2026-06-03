Calles cubiertas de oro | Pavimentan el distrito más lujoso del país: habrá más de 1000 tiendas con productos importados.

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Dubái quiere llevar al extremo el viejo dicho de que sus calles están hechas de oro: anunció la construcción de una vía elaborada con el propio metal dentro de un nuevo distrito dedicado a su comercio. Por ahora se trata de un plan, ya que los promotores todavía no detallaron en qué consistirá ese oro ni fijaron una fecha de apertura.

La obra forma parte del Dubai Gold District, presentado a fines de enero de 2026 como una reconversión del histórico Gold Souk, en el barrio de Deira. El complejo agrupará a más de mil tiendas de oro, joyería, perfumería, cosmética y artículos de lujo, con la ambición de afianzar a la ciudad como un eje mundial del negocio del metal precioso.

El desarrollo está a cargo de Ithra Dubai, filial de la Corporación de Inversiones del emirato, junto con el Departamento de Economía y Turismo. Sus impulsores destacaron el peso del oro en la economía local —los Emiratos Árabes Unidos son el segundo mayor centro mundial de comercio físico del metal, con exportaciones por unos US$53.400 millones en 2024-2025— además de su valor turístico y simbólico para Dubái.

¿Qué es el Dubai Gold District y qué lo hace especial?

El Dubai Gold District es un nuevo desarrollo urbano creado para consolidar todas las actividades relacionadas con el oro y la joyería en un solo lugar. La zona está concebida como un centro global para la venta de oro, comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios asociados.

Las autoridades señalaron que el distrito apunta a fortalecer la economía local y posicionar al país como referente global del oro. Dubai Media Office

Este distrito forma parte de un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, conocido por su tradicional mercado de oro, donde se han operado intercambios de metales preciosos durante décadas. La iniciativa busca fusionar esa tradición con infraestructura moderna para reforzar el estatus de la ciudad como destino líder en comercio de oro.

La calle pavimentada con oro: símbolo de lujo e innovación

La Gold Street —así ha sido bautizada la vía pavimentada con oro— se posiciona como la característica emblemática del distrito. Aunque todavía no se han divulgado datos técnicos completos ni una fecha exacta de inauguración, las autoridades han confirmado que la calle será construida “utilizando elementos de oro” y funcionará como una atracción distintiva dentro del entorno comercial.

La calle pavimentada con oro será el ícono del nuevo distrito y una de sus principales atracciones urbanas. Shutterstock

Más allá de su valor simbólico, esta calle pretende actuar como un ícono que combine el patrimonio cultural ligado al oro con la innovación arquitectónica, celebrando la importancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad.

Más de 1.000 tiendas y un ecosistema comercial global

Una de las fortalezas del Dubai Gold District es su amplia oferta de tiendas y servicios. El espacio reunirá a más de 1000 minoristas especializados en categorías como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Entre las marcas que se esperan figuran grandes nombres regionales e internacionales, con tiendas insignia que reforzarán la diversidad del distrito.

Turismo de lujo y comercio internacional: la clave del nuevo distrito dorado

Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro.