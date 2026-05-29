El nuevo Distrito de Oro de Dubái incorporará más de 1000 tiendas especializadas y una calle edificada con materiales de oro. (Fuente: Representación creada con IA)

Un ambicioso proyecto transformará el panorama comercial y turístico de la ciudad: se llevará a cabo la edificación de una calle adornada con oro, en el marco de un nuevo distrito destinado al comercio de este metal precioso.

Este emprendimiento es parte del recién inaugurado Dubai Gold District, un entorno que contará con más de mil establecimientos especializados en oro, así como en joyería, perfumería, cosmética y productos de lujo, con el objetivo de establecer a la ciudad como un centro neurálgico mundial en el comercio del oro.

El proyecto fue formalmente presentado por las autoridades locales y los impulsores del distrito, quienes subrayaron el valor significante del oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad.

Dubai Gold District: qué es y por qué debes conocerlo

El distrito de oro de Dubái se erige como un nuevo desarrollo urbano destinado a integrar todas las actividades vinculadas con el oro y la joyería en un solo recinto. Este espacio ha sido concebido como un centro global para la venta de oro, abarcando el comercio mayorista, la negociación, las inversiones y los servicios acompañantes.

Este desarrollo es parte de un proyecto de regeneración del histórico barrio de Deira, célebre por su antiguo mercado de oro, donde el intercambio de metales preciosos ha sido habitual durante décadas. La propuesta busca entrelazar dicha tradición con infraestructuras contemporáneas, con el fin de consolidar el estatus de la ciudad como un destino preeminente en el comercio de oro.

Calle de oro transformará el comercio y turismo en el nuevo Dubai Gold District. (Fuente: Dubai Media Office)

La calle pavimentada con oro que causa furor: lujo e innovación

La Gold Street —denominada así la vía pavimentada con oro— se erige como una característica emblemática del distrito. A pesar de que aún no se han publicado datos técnicos exhaustivos ni una fecha concreta de inauguración, los organismos competentes han asegurado que la calle será edificada “utilizando elementos de oro” y se convertirá en una atracción singular dentro del ámbito comercial.

Más allá de su valor simbólico, esta calle desea funcionar como un ícono que una el patrimonio cultural relacionado con el oro y la innovación arquitectónica, celebrando así la relevancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad.

Proyecto transformador en Dubai: calle pavimentada con oro en nuevo distrito comercial. (Fuente: iStock)

Más de 1.000 tiendas impulsan un ecosistema comercial global

Entre las marcas que se anticipan se encuentran reconocidos nombres tanto regionales como internacionales, los cuales contarán con tiendas insignia que fortalecerán la diversidad del distrito.

Una de las fortalezas del Dubai Gold District radica en su extensa oferta de tiendas y servicios. Este espacio albergará a más de 1000 minoristas especializados en categorías como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Así nace el nuevo distrito dorado: el boom del lujo y del comercio exterior

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro.

Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.