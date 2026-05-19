Es conocido como “monorraíl suspendido” por la manera en la que se desplaza debajo de la vía. (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Mientras en distintos países se debate cómo será el transporte público del futuro, en China ya es una realidad el nuevo sistema que parece salido de una película de ciencia ficción. Se trata de un tren suspendido que circula por el aire , funciona de manera automática y no necesita maquinista .

El proyecto comenzó a captar atención internacional luego de que iniciara su viaje de prueba el pasado 11 de mayo en la ciudad china de Wuhan. La formación, conocida como Wuhan Guanggu Air Rail, se mueve debajo de las vías y ofrece una experiencia panorámica poco habitual para los pasajeros.

El modelo chino apuesta por la automatización total y una estructura elevada que evita ocupar espacio en el suelo.

Cómo funciona el “súper tren” aéreo que circula suspendido en China

El Wuhan Guanggu Air Rail es el primer tren aéreo suspendido desarrollado en China. También es conocido como “monorraíl suspendido” por la manera en la que se desplaza debajo de la vía.

El Wuhan Guanggu Air Rail es el primer tren aéreo suspendido desarrollado en China. (Fuente: Shutterstock)

A diferencia de los trenes tradicionales, este sistema circula por el aire y no sobre rieles apoyados en el suelo. Su estructura queda suspendida bajo enormes vigas elevadas.

Entre las principales características del tren aparecen:

Circula suspendido bajo la vía

No ocupa espacio en el suelo

Tiene conducción totalmente automática

No necesita maquinista

Puede operar con entre 2 y 6 vagones

El tren aéreo panorámico de China tiene piso transparente y vista de 270 grados

Uno de los aspectos que más llamó la atención del nuevo tren aéreo chino es su diseño panorámico. El sistema fue pensado para ofrecer una experiencia visual diferente a la de otros medios de transporte urbanos.

Los vagones cuentan con grandes ventanas laterales practicables y también con sectores transparentes en el suelo, lo que genera la sensación de recorrer un “camino de cristal” suspendido en el aire.

Además, el tren ofrece una visión panorámica de 270 grados durante el recorrido. Esto permite observar gran parte del paisaje urbano mientras la formación se desplaza.

El sistema también incluye:

Ventanas panorámicas amplias Piso transparente en sectores del vagón Experiencia visual inmersiva Recorrido elevado sobre la ciudad Tecnología automatizada de operación

Wuhan Guanggu Air Rail: velocidad, capacidad y tecnología del tren del futuro

El tren aéreo Wuhan Guanggu Air Rail puede alcanzar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, una cifra pensada para recorridos urbanos y turísticos.

Cada vagón tiene capacidad para transportar hasta 200 pasajeros. Además, las formaciones pueden configurarse de manera flexible según la demanda de cada trayecto.

El tren aéreo Wuhan Guanggu Air Rail puede alcanzar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El proyecto fue desarrollado por China Railway Electrification Engineering Group y China Railway Hi-Tech Industry, dos compañías vinculadas a la infraestructura ferroviaria y tecnológica del país asiático.

Entre las innovaciones más destacadas aparece un sistema propio de desvío suspendido que promete:

Mayor estabilidad de circulación

Control preciso del trayecto

Menor consumo energético

Alta adaptabilidad ambiental

Funcionamiento más silencioso y eficiente

El desarrollo de este “súper tren” forma parte de la apuesta de China por modernizar sus sistemas de transporte urbano con tecnologías automatizadas y estructuras aéreas capaces de reducir el impacto sobre las ciudades.