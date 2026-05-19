Los encargados de edificios volverán a recibir un aumento salarial desde mayo de 2026 tras el nuevo acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), el SUTERH y las cámaras empresarias del sector. Con la actualización, algunos salarios básicos superarán nuevamente el millón de pesos y quedarán por encima de varios ingresos registrados de empleos administrativos y profesionales iniciales.

El entendimiento incluye una suba del 2% sobre los básicos de abril, nuevos montos incorporados al salario y una suma fija remunerativa mensual de $ 80.000 para trabajadores de jornada completa. El acuerdo ya fue presentado ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.

Cómo será el nuevo aumento para encargados

El acta firmada entre las partes estableció:

Aumento del 2% sobre salarios básicos.

Incorporación de sumas al básico.

Nueva suma fija remunerativa mensual.

Actualización proporcional para todas las categorías.

También se incorporarán:

$ 20.000 al básico de la cuarta categoría;

$ 10.000 para otras categorías previstas en el convenio.

Cuánto cobrarán los encargados de edificios en mayo

Con el nuevo acuerdo, algunos salarios superarán ampliamente el millón de pesos mensuales.

Entre las escalas más altas aparecen:

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $ 1.260.697

2° categoría: $ 1.208.168

3° categoría: $ 1.155.639

4° categoría: $ 1.050.581

Mayordomo sin vivienda

1° categoría: $ 1.307.486

2° categoría: $ 1.253.008

3° categoría: $ 1.198.529

4° categoría: $ 1.089.572

Intendente

Todas las categorías: $ 1.555.281.

A esos valores todavía se suman adicionales vinculados con antigüedad, retiro de residuos, viáticos, limpieza, jardín, pileta y zonas desfavorables.

El nuevo acuerdo paritario para encargados de edificios sumó aumentos al básico, adicionales y una nueva suma fija remunerativa desde mayo.

Qué adicionales cobran los encargados

El convenio contempla múltiples adicionales salariales.

Entre ellos figuran:

Plus por antigüedad.

Retiro de residuos.

Limpieza de coches.

Mantenimiento de jardines.

Limpieza de piletas.

Viáticos.

Adicional por zona desfavorable.

Plus por título de Encargado Integral de Edificio.

En algunos casos, esos conceptos elevan considerablemente el ingreso final mensual.

Cuándo volverán a negociar salarios

Las partes acordaron volver a reunirse durante junio para analizar una nueva actualización salarial frente a la evolución de la inflación y el costo de vida.

El sector de encargados de edificios viene manteniendo revisiones salariales frecuentes durante los últimos años debido al fuerte impacto de la inflación sobre los ingresos y las expensas de los consorcios.