Miles de monotributistas pueden acceder a una devolución de dinero por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero deberán cumplir con una serie de condiciones durante todo el año. Se trata del llamado “reintegro a cumplidores”, un mecanismo mediante el cual ARCA devuelve parte de lo abonado por el monotributo a quienes pagaron sin atrasos y utilizaron medios automáticos de cobro. La devolución no es igual para todos, ya que depende de la categoría del contribuyente y alcanza únicamente al componente impositivo de una cuota mensual. El beneficio está destinado a monotributistas que hayan cumplido con estas condiciones durante todo el año: ARCA aclara que el reintegro corresponde a un mes del componente impositivo del monotributo, por lo que no incluye obra social ni aportes jubilatorios. Eso significa que el monto acreditado cambia según la categoría y no representa la cuota completa. Aunque el beneficio se acredita automáticamente, existe un paso fundamental para no quedar afuera: adherir el monotributo al débito automático o débito directo en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Quienes abonan manualmente mes a mes no ingresan al beneficio. Desde ARCA explican que los pagos deben realizarse mediante: Además, el dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta o tarjeta utilizada para el pago adherido, sin necesidad de presentar formularios extra. La guía oficial del monotributo establece que el reintegro se realiza en el mes de marzo del año siguiente al período cumplido, siempre que se hayan respetado todos los requisitos exigidos. Por ejemplo, quienes mantuvieron pagos en regla durante todo un año calendario pueden ver reflejada la devolución en la cuenta adherida al año siguiente. Los monotributistas pueden revisar el estado del beneficio ingresando al portal oficial de ARCA con clave fiscal y consultando la cuenta corriente tributaria o el detalle de incentivos del monotributo. En algunos casos, el reintegro puede aparecer acreditado directamente en la cuenta bancaria sin notificación previa.