Confirman un cierre masivo de bancos y todas las sucursales permanecerán sin servicio durante tres días.

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El sistema bancario colombiano atravesará un fin de semana extendido sin atención al público en sus sucursales físicas. Esto se debe a la aplicación del calendario oficial de festivos, que establece el lunes 8 de junio como día no laborable por la Fiesta Nacional Corpus Christi.

Como consecuencia, las entidades financieras mantendrán cerradas sus oficinas desde el sábado 6 hasta el lunes festivo, afectando la realización de trámites presenciales en todo el país. Ante este escenario, muchos usuarios comenzaron a revisar con anticipación sus fechas de pagos, consignaciones y vencimientos.

A pesar del cierre de las sucursales, los bancos confirmaron que los canales electrónicos seguirán operativos. Los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas digitales para realizar transferencias, pagos y consultas, evitando así contratiempos durante estas jornadas sin atención presencial.

¿Por qué cierran los bancos en Colombia?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Colombia, el lunes 8 de junio será festivo por la conmemoración de la Fiesta Nacional Corpus Christi, lo que impactará directamente en el funcionamiento del sistema financiero.

Durante ese día, que se suma a la típica inactividad del fin de semana, los bancos y varias entidades financieras mantendrán cerradas sus sucursales en todo el país. En consecuencia, no se podrán realizar trámites presenciales como apertura de cuentas, retiros por ventanilla, consignaciones en caja ni otras gestiones que requieran atención directa en oficina.

Los bancos cierran por feriados en Colombia.

El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes de las fechas, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado.

El lunes festivo también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco.

Cómo funcionarán los bancos durante el cierre

En estos días, las oficinas de los bancos no abren al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante estas jornadas, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en este feriado deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.