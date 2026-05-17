El calendario nacional volverá a tener una jornada de descanso obligatorio para millones de trabajadores en todo el país. El próximo lunes 25 de mayo será feriado nacional en la Argentina, por una de las fechas patrias más importantes del país. La jornada está incluida dentro del calendario oficial de feriados nacionales y tendrá alcance para trabajadores del sector público y privado. Al tratarse de un feriado inamovible, no podrá trasladarse a otra fecha. Además, quienes deban trabajar ese día deberán cobrar un pago adicional según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. El 25 de mayo conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio en 1810, hecho considerado uno de los momentos fundacionales de la historia argentina. Durante esa jornada se produjo la creación de la Primera Junta tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el contexto de la llamada Revolución de Mayo. Por ese motivo, la fecha forma parte del listado de feriados nacionales obligatorios establecidos por ley. La legislación laboral argentina establece que los feriados nacionales tienen las mismas normas de descanso que un domingo. Eso significa que: La obligación de pago extra alcanza tanto a empleados registrados del sector privado como a distintas actividades alcanzadas por convenios laborales específicos. Después del 25 de mayo, el calendario nacional continuará con otras fechas importantes: Muchos trabajadores además ya comienzan a mirar el calendario para organizar escapadas y futuros fines de semana largos durante el segundo semestre del año.