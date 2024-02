No es el iPhone: el celular más vendido de la historia, con 250 millones de unidades, es este

Para reuniones de trabajo, para chatear con amigos, o simplemente para ocupar tu tiempo de ocio, los celulares forman hoy en día una parte esencial en nuestras rutinas diarias.

De todos los modelos y colores, podés elegir el que más se adecúe a tus preferencias, según el tamaño de su cámara, la duración de su batería o tan solo la capacidad de almacenamiento.

Si bien el Iphone hoy en día es de los más populares a nivel mundial, hubo otro celular que ha vendido más de 250 millones de unidades. ¡Conocelo!

¿Cuál es el celular que le gana en ventas a Apple?

Según las múltiples fuentes de datos oficiales y la lista definitiva compilada por la plataforma Visual Capitalist, el top con los 15 celulares que han sido tendencia en los últimos 40 años está encabezado por el Nokia 1100, el cual fue lanzado en marzo de 2003, con más de 250 millones de unidades vendidas.

Si bien esta lista se completa con otros 14 modelos, todos son de tres míticas marcas: Nokia, con 7 modelos, Apple, con 7 modelos y Samsung, con 1. Aunque tan solo un tercio de la lista ha superado los 200 millones de unidades vendidas, tres se tratan de modelos Nokia.

El impacto de Nokia en el mercado de celulares

El Nokia 1100 comenzó a circular por el año 2003 a unos u$s 100 y era una competencia directa del Nokia 6600, con pantalla a color, del Ericsson P900 y del BlackBerry 6230. No obstante, el Nokia 1100 no fue uno de los modelos populares ese año.

Comenzó a circular en 2003 a u$s 100 y aunque no fue uno de los favoritos, acabó liderando el ránking con más de 250 millones de unidades vendidas. (Foto: archivo)

Y aunque no se trataba de un modelo innovador o que contara con algún distintivo particular que lo posicionara sobre la competencia, contenía todo lo que en ese entonces se precisaba en un celular. Allí es donde marcaba la diferencia.

Es que el Nokia 1100 tenía la función de linterna, contaba con hasta 36 tonos, además del popular compositor de tonos de Nokia para crearlo vos mismo, y no olvidemos el icónico Snake II, también conocido como el "juego de la viborita".

También poseía otras funciones básicas como cronómetro, calculadora y chat. Y seguramente habrás escuchado de la famosa reputación acerca de su resistencia, el clásico "más duro que teléfono Nokia".

El icónico Snake II, o también conocido como el "juego de la viborita". (Foto: archivo)

De esta manera se acabó convirtiendo en uno de los favoritos de los usuarios y para el 2007 ya había alcanzado las 250 millones de unidades vendidas.

No obstante, lo que ayudó a que alcanzara esta cifra fue que durante ese tiempo no se lanzaron modelos que opacasen su momento de auge en el mercado, cosa que sí ha ocurrido con Samsung y que parcialmente comienza a ocurrirle a Apple.

Algunos números recientes de las marcas más populares de celulares

Si bien Nokia sigue siendo una de las marcas líderes en el mercado de celulares, actualmente los usuarios buscan otras funciones más específicas en sus equipos y los favoritos son Apple y Samsung. Según datos de Capitalist:

En 2023, la mitad de las ganancias de Apple se debieron a sus celulares.





En 2023, Apple se volvió el mayor vendedor de smartphones por primera vez en 13 años.

En el mercado de celulares mundial, los favoritos acaban siendo Apple y Samsung. (Foto: archivo)