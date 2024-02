WhatsApp "modo violeta": de qué se trata esta peligrosa tendencia

Las constantes actualizaciones que lanza WhatsApp para mejorar la experiencia del usuario no son suficientes para varias personas, que acuden a la descarga de versiones no oficiales del mensajero de Meta (también conocidas como MODS) para acceder a características únicas.

De hecho, una alternativa que cobró especial popularidad en el último tiempo es la del WhatsApp Violeta o WhatsApp Plus, que ofrece herramientas sin precedentes como la personalización de la interfaz de la app, ver qué contacto te bloquearon y programar mensajes, entre muchas otras.

Si bien las propuestas alternativas a la aplicación oficial pueden resultar atractivas por su originalidad y sus funciones adicionales, también conllevan un riesgo y WhatsApp puede dejar de dar soporte a aquellos usuarios que las descarguen. A continuación, todos los detalles.

¿Qué permite el WhatsApp Plus?

Los MODS de WhatsApp pueden exponer a los usuarios a ataques cibernéticos.

El famoso "WhatsApp Violeta" que ganó popularidad en las redes sociales no es más que la versión V60.20 para Android de la aplicación no oficial WhatsApp Plus.

Se trata de un APK -Paquete de Aplicación Android- creado por desarrolladores independientes, por lo que no está avalado por Meta y no va a encontrarse como una app oficial en la tienda de Google, PlayStore.

En más de una ocasión, WhatsApp alertó sobre los riesgos de privacidad inherentes a este tipo de plataformas. Es que al no tener el mismo soporte que el mensajero oficial, los MODS están expuestos a contener malwares dañinos para el dispositivo o capaces de robar datos personales.

Además, la descarga de este tipo de versiones puede suponer la suspensión o el baneo de la cuenta oficial de WhatsApp del usuario en cuestión. Por lo tanto, se recomienda evitar el uso de MODS y utilizar la aplicación con respaldo de Meta.