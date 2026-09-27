Cada 26 de septiembre, al conmemorar el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, la industria vuelve a poner en perspectiva el papel de una disciplina clave para la reputación y el crecimiento sostenible de las organizaciones. En un escenario empresarial que exige resultados y capacidad de adaptación, las Relaciones Públicas atraviesan un momento decisivo: cómo incorporar las nuevas tecnologías sin perder aquello que define a la profesión.

La irrupción de la Inteligencia Artificial y de otras tecnologías emergentes está redefiniendo el trabajo cotidiano en la comunicación corporativa y en muchas otras áreas. Al automatizar tareas operativas ganamos agilidad, mejoramos el procesamiento y el análisis de datos y, lejos de reemplazar el corazón de nuestra profesión, la tecnología puede potenciarlo. Nos libera de parte de la carga repetitiva y nos permite recuperar tiempo para concentrarnos en la estrategia y en aquello que requiere criterio.

Esa dimensión insustituible se apoya en los vínculos humanos y en el ejercicio del juicio crítico. La empatía, el diálogo auténtico, la responsabilidad de preservar la veracidad y el rigor periodístico, la escucha activa y la colaboración estratégica son atributos que ninguna línea de código puede replicar. En un entorno cada vez más atravesado por algoritmos, la gestión de la reputación y la construcción de confianza sostenible siguen dependiendo de algo tan concreto como cultivar relaciones genuinas y de largo plazo.

En un mercado competitivo, las Relaciones Públicas también ocupan un lugar central por su impacto sobre uno de los activos más difíciles de construir y más fáciles de perder: la reputación. La gestión profesional de esos activos intangibles tiene una incidencia cada vez más relevante en la valoración de las compañías. De acuerdo con datos de Reputation Dividend, aproximadamente el 30% del valor de mercado de las compañías se atribuye directamente a su reputación.

Ese activo intangible no solo contribuye a la valoración corporativa. También puede funcionar como un escudo en momentos de incertidumbre, al favorecer la confianza y la lealtad de inversores, clientes y otros grupos de interés, y ayudar a amortiguar el impacto de situaciones adversas.

A diario observo cómo la comunidad de profesionales de las Relaciones Públicas transforma la realidad de las organizaciones: enfrenta crisis complejas, acompaña la apertura de nuevos mercados y trabaja para preservar la reputación en momentos difíciles.

A lo largo de los 100 años de existencia de nuestra profesión, su valor fue probado en múltiples escenarios. También supimos adaptarnos a los cambios y mantener nuestro lugar como una pieza relevante para el desarrollo de las organizaciones.

Por eso, confiar en las Relaciones Públicas y reconocerlas como un área estratégica resulta clave para impulsar la sostenibilidad y el liderazgo organizacional. Un ejercicio profesional responsable, ético y profundamente humano no solo protege la reputación corporativa: también puede generar un impacto positivo en la sociedad al promover la transparencia, la veracidad y la confianza colectiva.

Abrazar la innovación para potenciar el valor del factor humano es, en última instancia, una de las mejores estrategias para construir el futuro de las empresas. Y ese equilibrio entre tecnología, criterio y vínculos humanos es, precisamente, uno de los mayores aportes que podemos hacer quienes trabajamos en Relaciones Públicas.