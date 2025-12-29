Las milanesas son uno de los platos más populares en los hogares argentinos. Si bien cada familia tiene su propia receta, existen pequeños trucos que prometen mejorar su sabor y textura. Uno de los más populares en los últimos tiempos es agregar bicarbonato de sodio a la mezcla.

Para qué sirve tirar bicarbonato de sodio en la mezcla de las milanesas

Agregar una pequeña cantidad a la mezcla de las milanesas tiene como principal objetivo lograr una carne más tierna. Este ingrediente actúa modificando el pH de la carne, lo que ayuda a romper ciertas fibras y evita que se endurezca durante la cocción, especialmente cuando se frita o se cocina al horno.

En la misma línea, contribuye a una textura más liviana y aireada en el rebozado. Al reaccionar con los líquidos y el calor, el bicarbonato genera pequeñas burbujas que hacen que la cobertura quede más crocante por fuera y menos compacta por dentro.

Por qué el bicarbonato es un aliado clave en la cocina

Este elemento es ampliamente utilizado en la gastronomía por su capacidad para suavizar alimentos y potenciar ciertas texturas. En el caso de las milanesas, su uso debe ser moderado. Basta con una pizca en la mezcla de huevo alcanza para obtener buenos resultados sin alterar el sabor.

Sin embargo, recomiendan no excederse en la cantidad de bicarbonato, ya que un uso excesivo puede dejar un gusto amargo. La clave está en el equilibrio y en combinarlo con otros condimentos clásicos para mantener el sabor tradicional de las milanesas.

Qué otros ingredientes se pueden sumar a la mezcla de las milanesas

Existen una amplia gama de ingredientes que se pueden sumar a la mezcla para potenciar su sabor. Los principales son: