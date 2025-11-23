Cada vez más personas eligen soluciones caseras y económicas para mantener su casa limpia sin recurrir a productos químicos costosos. Entre estas opciones, destaca una mezcla que se volvió tendencia: bicarbonato de sodio con detergente líquido.

Este recurso no solo sirve para limpiar superficies y eliminar manchas difíciles, sino que también es ideal para quitar el óxido y la grasa acumulada en las sartenes, devolviéndoles su aspecto original.

¿Para qué recomiendan mezclar bicarbonato con detergente?

Esta combinación potencia la acción de ambos ingredientes. Por un lado, el bicarbonato de sodio actúa como desodorizante y desinfectante, regula el pH y ayuda a desprender suciedad incrustada.

El limón ayuda a remover la grasa adherida a estos utensilios. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock sulit.photos

Por el otro, el detergente líquido contienen tensioactivos que disuelven grasas y restos alimenticios. Juntos forman una pasta capaz de eliminar residuos persistentes, neutralizar olores y recuperar utensilios dañados por el uso.

¿Cómo limpiar las sartenes con la mezcla casera?

Para preparar la mezcla:

Colocar 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente.

Sumar 1 cucharadita de detergente líquido y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

Si se quiere una textura más suave, agregar unas gotas de agua.

Aplicar la mezcla sobre la zona oxidada o con grasa y dejar actuar unos minutos.

Frotar con una esponja o cepillo suave.

Enjuagar con agua limpia y dejar secar al aire.

Este método es seguro y económico, pero se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña antes de aplicarlo en toda la superficie.

¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio?

Además de eliminar óxido y grasa, el bicarbonato es un aliado para: