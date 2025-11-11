La combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada es uno de los métodos caseros más populares para aclarar manchas en la ropa y en tejidos.

Ambos productos son fáciles de conseguir, económicos y, usados correctamente, pueden ofrecer resultados visibles en poco tiempo. Sin embargo, es importante aplicarlos con precaución para evitar daños.

¿Qué pasa al mezclar bicarbonato con agua oxigenada?

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido, blanco y soluble en agua que se utiliza mayormente en la limpieza. El agua oxigenada, por su parte, es una solución de peróxido de hidrógeno con propiedades antisépticas y blanqueadoras.

Cuando se mezclan, forman una pasta de acción limpiadora y aclaradora, que puede eliminar impurezas, aclarar manchas y desinfectar superficies o tejidos.

Esta mezcla debe prepararse al momento de usarla, ya que pierde efectividad con el paso de las horas.

Bicarbonato y agua oxigenada: cómo preparar la mezcla paso a paso

Los pasos para poder hacer esta mezcla son los siguientes:

Colocar una pequeña cantidad de agua oxigenada (de 10 volúmenes) en un recipiente.

Agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Mezclar hasta obtener una pasta espesa y homogénea.

Esa pasta se puede aplicar directamente sobre la zona a tratar con un algodón, trapo o esponja limpia. Antes de usarla por primera vez, se recomienda probarla en una pequeña área de la piel o del tejido para asegurarse de que no cause irritación o decoloración.

Es fundamental no exceder los tiempos y hacer una prueba previa en una parte poco visible del tejido para evitar que se destiña.