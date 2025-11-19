En esta noticia

Las soluciones naturales ganan espacio en los hogares por su bajo costo y su impacto positivo en el medio ambiente. Entre ellas, una combinación sencilla se volvió tendencia: cáscara de banana licuada con bicarbonato de sodio.

Este preparado no solo aprovecha residuos orgánicos, sino que también aporta nutrientes esenciales para las plantas y ayuda a prevenir hongos sin recurrir a químicos agresivos.

¿Por qué funciona esta mezcla?

La cáscara de banana es rica en potasio, fósforo y calcio, minerales que fortalecen las raíces y mejoran la absorción de agua y nutrientes.

El bicarbonato, por su parte, actúa como agente natural contra hongos superficiales, creando un entorno más saludable para hojas y tallos.

Beneficios principales

  • Raíces más fuertes: el potasio y el fósforo favorecen un desarrollo profundo y resistente.
  • Hojas y flores vigorosas: la mezcla estimula el crecimiento y mejora la calidad de la floración.
  • Frutos más abundantes: el aporte de calcio y potasio ayuda a que sean más uniformes y resistentes.
  • Prevención de hongos: el bicarbonato limita su aparición sin dañar la planta.
  • Opción ecológica: reemplaza fertilizantes químicos y reduce desperdicios.

¿Cómo preparar la mezcla?

  1. Corta una cáscara de banana en trozos pequeños.
  2. Colócala en una licuadora con un litro de agua.
  3. Añade menos de ¼ de cucharadita de bicarbonato.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Aplica sobre la tierra, evitando mojar las hojas.