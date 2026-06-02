Este martes, 2 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3574.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,86%.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió -2.67% en la última semana y -7.90% en el último año, consolidando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días el Dólar mostró alta volatilidad: una fase inicial con predominio de caídas, luego un repunte de tres jornadas consecutivas y un retroceso al cierre; en conjunto, las subidas y bajadas se equilibraron, quedando el nivel final cercano al del inicio y sin días de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 21.19%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.13%, indicando un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 3574.0 pesos colombianos, deberán pagar 357400.0 pesos; comprar 200 dólares costará 714800.0 pesos y comprar 500 dólares costará 1787000.0 pesos.