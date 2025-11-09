Truco para el hogar .

Las mamparas de ducha suelen ser las primeras en mostrar el desgaste del tiempo. Aunque cada vez se ven menos en construcciones nuevas, siguen presentes en muchos hogares.

El uso diario, la humedad y los restos de jabón hacen que pierdan su brillo y transparencia, convirtiéndose en un verdadero desafío a la hora de la limpieza.

Pero una solución casera, que se volvió viral en redes sociales, promete resultados sorprendentes con ingredientes simples y accesibles.

Este método no solo devuelve el aspecto original al vidrio, sino que también evita el uso de químicos agresivos y costosos.

La fórmula casera que arrasa en redes

La receta consiste en mezclar tres productos que suelen estar en cualquier cocina o baño:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de detergente

1 cucharada de dentífrico

Al combinar estos ingredientes se obtiene una pasta con propiedades limpiadoras, desinfectantes y abrillantadoras. El bicarbonato elimina la cal, el detergente disuelve la grasa y el dentífrico aporta brillo y frescura.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Asegurate de que la mampara esté completamente seca. Aplicá la mezcla con una esponja suave, haciendo movimientos circulares. Dejá actuar unos minutos para que los ingredientes penetren. Enjuagá con agua tibia. Secá con papel de cocina o un paño de microfibra para evitar marcas.

El resultado es inmediato: la mampara recupera su transparencia y queda como nueva. Si repetís el proceso cada dos semanas, el efecto se mantiene por más tiempo.

¿Por qué elegir esta opción?

Los productos industriales para limpiar mamparas pueden costar caro y contener químicos que dañan las superficies o irritan la piel.

En cambio, este truco casero es económico, seguro y respetuoso con el medioambiente. No genera vapores tóxicos ni residuos contaminantes, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares con niños o mascotas.

Además, esta mezcla sirve para limpiar otros elementos del baño como grifos, azulejos y espejos, donde la cal y el jabón también dejan marcas difíciles de quitar.