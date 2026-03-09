Entre los trucos más populares para la limpieza de las superficies se destacan el vinagre y el limón. La combinación de estos dos ingredientes caseros suele ayudar a remover grasa y suciedad cuando es difícil de lograr. Es así que el método más eficaz para devolver el brillo a un suelo de baldosas desgastadas es utilizar lejía y aplicarla directamente sobre la superficie para poder pasarle después una esponja. Esta técnica es especialmente útil cuando el suelo presenta manchas amarillas, suciedad incrustada o un aspecto apagado. Las baldosas son de un material resistente, lo que permite aplicar técnicas de limpieza eficaces como esta para eliminar la suciedad acumulada y recuperar el brillo original. La lejía es eficaz para remover la suciedad adherida y devolverle a las baldosas un aspecto más limpio. Su uso es simple y no exige accesorios especiales. Este método permite remover manchas a simple vista y recuperar el brillo del piso en pocos minutos. La acción de la esponja facilita el desprendimiento de la suciedad acumulada sin afectar la superficie, mientras que la lejía asegura una limpieza profunda. Una de las razones por las que este procedimiento resulta efectivo es la propia resistencia de las baldosas. A diferencia de otros revestimientos más sensibles, este tipo de suelo tolera productos de mayor potencia, lo que hace posible devolverles su aspecto original incluso cuando muestran desgaste marcado.