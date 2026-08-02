Ni vinagre ni bicarbonato: el ingrediente ideal para eliminar sarro y óxido de cualquier objeto.

Manzana roja o verde: cuál tiene más azúcar y qué recomiendan los nutricionistas

Las manchas blancas que aparecen sobre las canillas son uno de los problemas de limpieza más frecuentes en la cocina y el baño. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se adhieren a la superficie y forman una capa de sarro que opaca el brillo de la grifería y resulta cada vez más difícil de quitar.

Aunque muchas personas recurren al vinagre o al limón como primera opción, existe un método casero que ganó popularidad por utilizar ingredientes que suelen estar en cualquier hogar y que permite limpiar las canillas en pocos minutos.

Gemini.

Los dos ingredientes que ayudan a eliminar el sarro de la canilla

Para preparar esta mezcla solo hacen falta bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Al combinarse, ambos ingredientes forman una pasta que ayuda a desprender los restos minerales adheridos a la superficie sin necesidad de utilizar limpiadores más agresivos.

Este método resulta especialmente útil para eliminar manchas superficiales y devolverle brillo a la grifería cuando el sarro todavía no se encuentra demasiado incrustado.

Cómo aplicar el truco casero paso a paso

Para obtener mejores resultados, los especialistas en limpieza recomiendan seguir un procedimiento simple:

Mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua oxigenada hasta obtener una pasta homogénea.

Aplicar la preparación directamente sobre las zonas con sarro.

Dejar actuar durante algunos minutos para aflojar la suciedad acumulada.

Frotar suavemente con una esponja o un cepillo de cerdas blandas.

Enjuagar con abundante agua y secar la superficie con un paño limpio para recuperar el brillo.

En la mayoría de los casos, el cambio puede apreciarse rápidamente cuando se trata de depósitos superficiales.

Generado con IA.

Cómo evitar que el sarro vuelva a aparecer

Eliminar el sarro es importante, pero mantener una rutina de limpieza ayuda a retrasar su reaparición. Entre las principales recomendaciones se encuentran secar las canillas después de cada uso, limpiarlas con frecuencia para evitar que los minerales se acumulen y no utilizar esponjas demasiado abrasivas que puedan rayar la superficie.

También es aconsejable revisar los sectores donde suele quedar agua estancada, ya que allí comienzan a formarse los primeros depósitos de minerales.

Qué tener en cuenta antes de limpiar una canilla

Si bien los remedios caseros pueden ser efectivos para manchas leves o moderadas, no todas las superficies reaccionan de la misma manera. Algunos materiales delicados pueden dañarse si se aplica demasiada fricción o productos abrasivos.

Por ese motivo, antes de utilizar cualquier preparación sobre toda la canilla, se recomienda probarla primero en una zona pequeña y poco visible. Con un mantenimiento periódico de apenas unos minutos, es posible conservar la grifería limpia, brillante y reducir la acumulación de sarro sin depender de productos específicos.