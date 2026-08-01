Las canillas del baño y la cocina pueden acumular óxido con el paso del tiempo, especialmente cuando permanecen en contacto constante con agua y humedad.

Las manchas anaranjadas no solo afectan la apariencia de los grifos del baño, la cocina o patios, sino que también pueden resultar difíciles de remover con una limpieza convencional.

Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen aparecer entre los trucos caseros más conocidos, existe otra combinación sencilla que puede ayudar a tratar las superficies metálicas: jugo de limón y sal.

Cómo quitar el óxido de las canillas con limón y sal

La combinación aprovecha la acidez natural del limón y la acción abrasiva de la sal para ayudar a desprender las manchas de óxido de determinadas superficies metálicas .

Imagen ilustrativa Shutterstock / IA

Para aplicar este truco, primero hay que cubrir la zona afectada con una cantidad suficiente de sal y dejarla reposar durante aproximadamente dos horas. Luego se incorpora el jugo de limón, procurando que entre en contacto con toda el área que presenta óxido.

Después de dejar actuar la mezcla, se puede limpiar la superficie cuidadosamente hasta retirar los restos acumulados y, finalmente, enjuagar con agua.

Paso a paso para recuperar el brillo de la canilla

Cubrir la zona oxidada con sal.

Dejar actuar durante unas dos horas.

Agregar jugo de limón sobre la superficie.

Limpiar suavemente para desprender el óxido.

Enjuagar con abundante agua.

Secar completamente la canilla con un paño limpio.

Imagen ilustrativa

Por su parte, el tiempo de reposo y acción es importante para que la mezcla pueda ablandar los depósitos antes de la limpieza.

Cómo evitar que vuelva a aparecer el óxido

Una vez eliminadas las manchas, mantener la canilla seca puede ayudar a retrasar la aparición de nuevas marcas de óxido. Para eso, conviene retirar el exceso de agua después de utilizarla y realizar una limpieza periódica.