A la hora de la higiene diaria, una de las dudas más comunes es si conviene utilizar jabón líquido o jabón en barra. Ambos cumplen la función principal de eliminar la suciedad, el exceso de grasa y los microorganismos de la piel, pero presentan diferencias importantes en cuanto a composición, practicidad, impacto ambiental y cuidado de la piel .

Aunque durante años existió la creencia de que el jabón en barra era menos higiénico, los especialistas coinciden en que, cuando se utiliza correctamente, tanto el jabón líquido como el sólido son opciones seguras. La elección dependerá del tipo de piel, el uso que se le dará y las preferencias de cada persona .

Jabón líquido: ventajas y desventajas

El jabón líquido se ha convertido en una de las opciones más populares, especialmente en baños públicos, oficinas y hogares donde varias personas comparten el mismo lavabo.

Beneficios del jabón líquido

Reduce el contacto directo entre usuarios gracias al dispensador.

Suele incorporar ingredientes humectantes que ayudan a mantener la hidratación de la piel.

Es una buena alternativa para personas con piel seca o sensible , siempre que contenga fórmulas suaves y sin fragancias agresivas.

Resulta práctico y fácil de usar, especialmente para niños y adultos mayores.

Desventajas del jabón líquido

Generalmente tiene un precio más elevado que el jabón en barra .

Requiere envases plásticos, lo que genera una mayor cantidad de residuos.

Algunos productos contienen conservantes, colorantes o perfumes que pueden irritar pieles sensibles.

Fuente: Shutterstock a.takahashi

Jabón en barra: ventajas y desventajas

El jabón en barra sigue siendo una alternativa muy utilizada por su eficacia, su menor costo y su reducido impacto ambiental.

Beneficios del jabón en barra

Es más económico y suele durar más tiempo .

Genera menos residuos plásticos porque muchos vienen envueltos únicamente en papel o cartón.

Limpia de manera efectiva la piel cuando se utiliza correctamente.

Existen versiones formuladas para pieles sensibles, con ingredientes hidratantes o de origen natural.

Desventajas del jabón en barra

Puede reblandecerse y desgastarse rápidamente si permanece húmedo.

Si varias personas lo utilizan, conviene mantenerlo en una jabonera que permita escurrir el agua para evitar la acumulación de residuos .

Algunas barras tradicionales tienen un pH más alcalino, lo que puede resecar la piel si se usan con frecuencia.

¿Cuál recomiendan los expertos?

Los dermatólogos coinciden en que no existe un único ganador. Tanto el jabón líquido como el jabón en barra son efectivos para la higiene de manos y del cuerpo si se utilizan correctamente.

La recomendación principal es prestar atención a la fórmula del producto más que a su presentación. Los especialistas aconsejan elegir jabones suaves, preferentemente sin fragancias intensas ni ingredientes irritantes, especialmente si se tiene piel sensible, dermatitis o eczema.

Para quienes tienen la piel muy seca, los jabones líquidos con agentes humectantes o los denominados “syndet” (limpiadores sintéticos de pH más suave) suelen ofrecer una mejor tolerancia. En cambio, para personas sin problemas dermatológicos, un jabón en barra de buena calidad puede brindar una limpieza igual de eficaz.

¿Cuál limpia mejor?

En términos de limpieza, no hay diferencias significativas entre ambos formatos . Tanto el jabón líquido como el jabón en barra eliminan eficazmente la suciedad, las bacterias y los virus cuando se utilizan con agua y se realiza un lavado adecuado durante al menos 20 segundos.

La técnica de lavado, el tiempo empleado y el enjuague son mucho más importantes que el formato del jabón.