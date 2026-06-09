La humedad es uno de los problemas más frecuentes en las viviendas. Además de afectar la estética de los ambientes, puede generar desprendimiento de pintura, aparición de hongos e incluso deterioro en la estructura de la propiedad.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan actuar antes de que aparezcan las primeras filtraciones. Una correcta impermeabilización del techo puede convertirse en la mejor defensa para evitar que el agua de lluvia ingrese al interior de la casa y provoque daños difíciles de reparar.

Qué hay que hacer antes de impermeabilizar un techo

Antes de aplicar cualquier producto, los expertos advierten que la preparación de la superficie es tan importante como el material elegido.

El primer paso consiste en identificar el tipo de techo y seleccionar el impermeabilizante adecuado. Actualmente existen distintas alternativas en el mercado, como membranas asfálticas, membranas líquidas, pinturas acrílicas y selladores especiales.

Sin embargo, la elección del producto no alcanza por sí sola. Para lograr una protección efectiva también es fundamental eliminar polvo, suciedad, grasa, restos de pintura, hongos u óxido que puedan impedir una correcta adhesión.

El paso a paso para evitar filtraciones y humedad

Una vez limpia la superficie, los especialistas recomiendan inspeccionar cuidadosamente el techo para detectar grietas, fisuras o sectores dañados.

En caso de encontrar imperfecciones, estas deben repararse antes de comenzar con la impermeabilización.

Adiós a la humedad: el truco que recomiendan los expertos para impermeabilizar el techo y frenar las filtraciones Fuente: Shutterstock Shutterstock

Luego se debe aplicar un sellador acrílico sobre toda la superficie y dejarlo secar completamente. Este paso resulta clave porque mejora la adherencia del material impermeabilizante y aumenta la protección frente al agua.

Cuando el sellador ya se encuentra seco, llega el momento de extender la primera capa de impermeabilizante, procurando cubrir de manera uniforme toda el área.

Tras el tiempo de secado indicado por el fabricante, los expertos aconsejan aplicar una segunda mano para reforzar la protección y garantizar una mayor durabilidad.

Por qué este método ayuda a combatir la humedad

Las filtraciones suelen comenzar por pequeñas grietas o zonas donde el agua logra infiltrarse lentamente.

Cuando la superficie está correctamente sellada y protegida con varias capas impermeabilizantes, se crea una barrera que dificulta el ingreso de la humedad y evita que el agua avance hacia el interior de la vivienda.

Por ese motivo, los especialistas consideran que una correcta impermeabilización no solo ayuda a prevenir manchas y hongos, sino que también permite extender la vida útil del techo y reducir futuros gastos de reparación.

Qué herramientas se necesitan para realizar el trabajo

Para llevar adelante la tarea, los expertos recomiendan contar con elementos básicos como escoba, cepillo, brocha, espátula, baldes, guantes y el impermeabilizante más adecuado para cada superficie.

Además, recuerdan que respetar los tiempos de secado entre una aplicación y otra es tan importante como la calidad de los materiales utilizados.

Una vez finalizado el proceso, el techo quedará protegido frente a futuras lluvias y tendrá mayores posibilidades de resistir la humedad durante más tiempo.