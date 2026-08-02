Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión.

La acumulación de sarro en la ducha es un inconveniente frecuente en muchos hogares. Con el uso diario, los minerales presentes en el agua se depositan en los pequeños orificios del cabezal o la regadera, lo que disminuye el flujo y hace que el agua salga de forma desigual.

Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen ser las soluciones caseras más utilizadas para eliminar estas incrustaciones, el ácido cítrico se ha convertido en una alternativa cada vez más popular por su capacidad para disolver los depósitos de calcio de manera eficaz y con poco esfuerzo.

Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión. Gemini.

Además de ayudar a recuperar una mejor presión del agua, este método contribuye a conservar el cabezal de la ducha en buen estado y a mantener un chorro uniforme por más tiempo.

Cómo eliminar el sarro de los orificios de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico se consigue fácilmente en comercios especializados, ferreterías o tiendas de productos de limpieza.

Su capacidad para disolver depósitos minerales lo convierte en un aliado ideal para combatir el sarro.

Para aplicar este método casero, seguí estos pasos:

Mezclá dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Desmontá el cabezal de la ducha , si es posible.

Sumergilo en la solución durante entre 30 minutos y una hora.

Utilizá un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de sarro más adheridos.

Enjuagá con abundante agua antes de volver a instalarlo.

Si el cabezal no se puede desmontar, también podés colocar la mezcla dentro de una bolsa plástica y sujetarla alrededor de la ducha para que los orificios permanezcan en contacto con la solución.

Por qué se forma sarro y cómo evitar que vuelva a aparecer

La acumulación de cal y minerales depende de la dureza del agua. Cuanto mayor sea la concentración de calcio y magnesio, más rápido se obstruyen los conductos y los orificios de la ducha.

Para prevenir este problema, los especialistas recomiendan:

Limpiar el cabezal al menos una vez por mes.

Secar las superficies después de cada uso.

Revisar periódicamente los orificios para detectar bloqueos.

Instalar filtros o sistemas antisarro cuando el agua tenga una alta concentración de minerales.

En este sentido, una limpieza preventiva puede evitar obstrucciones severas y ayudar a mantener una buena presión de agua durante más tiempo.

Un mantenimiento simple y regular alcanza para que la ducha funcione correctamente y sin acumulaciones de sarro.