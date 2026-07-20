Cristóbal Colón es una figura emblemática en la historia, reconocido por haber “descubierto” América. Según la creencia popular, el navegante de las Indias Occidentales completó su travesía el 12 de octubre de 1492, cuando llegó a una isla que denominó San Salvador.

Una investigación podría transformar nuestra comprensión histórica, ya que un grupo de científicos halló pruebas de que la civilización rapanui habría llegado al continente aproximadamente 200 años antes.

Este descubrimiento no solo cuestiona las narrativas convencionales sobre la llegada de los europeos, sino que también sugiere posibles vínculos ancestrales entre los pueblos del Pacífico y América.

El gran engaño de Cristóbal Colón: quiénes eran los Rapa Nui, la cultura que halló América Una reciente investigación publicada en la revista Nature y Science Advances podría cambiar la historia, ya que sostiene que los rapanui mantuvieron interacciones con nativos americanos entre los siglos 17 y 20. Los pobladores son famosos por los icónicos moáis de Isla de Pascua y han sido objeto de numerosos estudios. A través de análisis genéticos, los científicos confirmaron que mantuvieron una población estable gracias a la gestión eficiente de recursos y a la técnica agrícola conocida como “jardines de piedra”. Estos jardines tenían como objetivo principal enriquecer el suelo y conservar la humedad. Aunque cubrían áreas pequeñas, refuerzan la teoría de una coexistencia sostenible con el entorno. El análisis del genoma de los individuos rapanui reveló datos de interacciones con nativos americanos previas al contacto con los europeos. Los científicos sugieren que los pobladores rapanui pudieron haber llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón con el fin de establecer vínculos comerciales y culturales con los indígenas americanos. La investigación liderada por Víctor Moreno-Mayar de la Universidad de Copenhague halló que poseían un 10% de muestra genética de indígenas americanos. Te puede interesar Pocos lo saben: para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y por qué se crearon abre en nueva pestaña Así, llegaron a la conclusión de que los rapanui y los indígenas americanos tuvieron contacto entre los siglos XIII y XV, mucho antes que los españoles. El hallazgo desafía la narrativa tradicional que presenta al navegante y a los europeos como los primeros en conectar América con el resto del mundo. También ofrece nuevas perspectivas sobre la teoría del supuesto colapso ecológico de los rapanui, quienes mostraron resiliencia y adaptación al entorno.