A la hora de pensar en la longevidad felina, razas populares como el siamés o el persa suelen ser en los que uno suele pensar.

Sin embargo, un riguroso análisis epidemiológico sobre la población de felinos domésticos reveló que las razas con mayor esperanza de vida al nacer son el Birmano (Burmese) y el Sagrado de Birmania (Birman), las únicas que superan la barrera de los 14 años de vida en promedio.

Las dos razas felinas más longevas: Birmano y Sagrado de Birmania

El análisis comparativo entre diversas razas de felinos domésticos posicionó a dos razas de origen asiático en la cima del podio de la longevidad:

Birmano ( Burmese ) : Encabeza el listado global con una esperanza de vida promedio de 14,42 años desde el nacimiento.

Sagrado de Birmania (Birman): Ocupa el segundo lugar muy de cerca, registrando un promedio de 14,39 años

Ambas razas superan de forma holgada la media general de la especie . En el extremo opuesto del espectro, la raza Sphynx (gato esfinge) registró la menor expectativa de vida al año de edad entre las razas evaluadas, alcanzando tan solo 6,68 años en promedio.

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La investigación: cómo se realizó el estudio epidemiológico

Los datos se desprenden de un trabajo publicado en la revista científica Journal of Feline Medicine and Surgery, desarrollado por los investigadores Kendy Tzu-Yun Teng, Dave C. Brodbelt, David B. Church y Dan G. O’Neill.

Muestra analizada : Se evaluaron 7.936 muertes confirmadas de gatos de compañía atendidos en clínicas de atención primaria del Reino Unido dentro del programa VetCompass durante 2019.

Metodología : Los autores elaboraron las primeras tablas de mortalidad para felinos en general y desglosadas por sexo, raza y condición. Mediante modelos de regresión lineal multivariante, analizaron la relación entre la mortalidad y variables como el sexo, la esterilización, la raza y el peso corporal.

Promedio general : La esperanza de vida al nacer para la totalidad de los gatos de compañía se estableció en 11,74 años . La probabilidad anual de muerte se incrementa progresivamente a partir de los 3 a 4 años, manteniéndose baja (por debajo del 0,05) hasta antes de los 9 años.

Diferencias por sexo: Las gatas hembras registraron una mayor longevidad que los machos, con un promedio de 12,51 años frente a 11,18 años (una brecha de 1,33 años a favor de las hembras).

Peso, esterilización y sexo: los factores decisivos que determinan cuántos años vive un gato

Más allá de la genética de cada raza, el estudio sacó a la luz una serie de factores clave que condicionan de forma directa cuántos años acompaña un gato a su familia.

La investigación demostró estadísticamente que las decisiones cotidianas de cuidado y la salud preventiva tienen un impacto crucial en la expectativa de vida de las mascotas: