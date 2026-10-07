Algunos nombres de mujer están en riesgo de desaparición.

La elección del nombre para los hijos marca la identidad cultural de cada época. Sin embargo, varias opciones tradicionales cayeron en desuso con el paso de los años. Por esa razón, algunos nombres femeninos muy populares en el siglo pasado enfrentan un peligro real de extinción en el país.

Un informe basado en datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) expone este fenómeno demográfico. Las inscripciones de recién nacidas con ciertas denominaciones cayeron drásticamente en los últimos registros oficiales. Por otro lado, las familias jóvenes eligen alternativas más modernas o internacionales para sus hijas.

Los nombres de mujer que están en riesgo de desaparecer

Según el relevamiento, el cambio en las costumbres responde al impacto de las redes sociales y las nuevas tendencias de la cultura popular. Así, las figuras del espectáculo y las series influyen en la decisión final de las familias que llevan a algunos nombres tradicionales a quedaron relegados frente a propuestas exóticas o breves.

Algunos ejemplos que tomó el informe son los siguientes:

Dolores: este nombre clásico registró apenas unas pocas inscripciones en todo el territorio nacional. Por este motivo, se ubica como la opción más cercana a desaparecer de las actas de nacimiento.

Rocío: tuvo un enorme auge durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, la elección de este nombre descendió de forma notable en los últimos años.

Esperanza: aunque tiene un fuerte significado simbólico, dejó de figurar entre los preferidos. Las parejas actuales prefieren nombres más cortos y sonoros.

Estefanía: fue una opción muy recurrente a finales del siglo pasado. Actualmente, perdió su posición en los listados del registro civil.

Algunos nombres quedarán en desuso y otros se volvieron tendencia.

A pesar de este declive, los especialistas aclaran que la moda de los nombres es cíclica. De hecho, opciones como Victoria o Emilia estuvieron en desuso durante mucho tiempo y hoy encabezan las búsquedas. Por este motivo, los nombres olvidados podrían resurgir en las próximas generaciones.

Los nombres de mujer más elegidos en la actualidad

En contraste con las opciones en retroceso, un grupo de nombres femeninos domina las tendencias recientes en Argentina. Las estadísticas muestran una clara preferencia por nombres como Emma, Olivia, Isabella y Zoé. Estas alternativas se consolidaron en lo más alto del ranking gracias a su fácil pronunciación y su fuerte presencia global.