Ni manzano ni olivo: los 6 árboles que resisten al frío y son ideales para cultivar en macetas.

En esta noticia Qué frutales resisten mejor las heladas

Cultivar frutales en macetas se volvió una tendencia entre quienes tienen balcón o patio chico. Pero no todas las especies bancan el frío intenso de julio.

Estos 6 árboles soportan fríos fuertes y siguen dando fruta.

Qué frutales resisten mejor las heladas

El cerezo es uno de los más resistentes al frío: necesita atravesar un período de bajas temperaturas para florecer bien. Durante sus primeros cinco años es más vulnerable a las plagas, pero después se vuelve poco exigente.

El membrillero también tolera el frío sin problema y pide pocos cuidados. Puede llegar a los siete metros si se lo deja crecer, así que conviene ubicarlo en un espacio amplio.

Ni manzano ni olivo: los 6 árboles que resisten al frío y son ideales para cultivar en macetas. Generado con IA.

El peral tolera bien la humedad, aunque el agua estancada en la base de la maceta pudre las raíces rápido. La regla es sustrato siempre húmedo, nunca encharcado.

El avellano , de crecimiento lento, es una de las mejores opciones para zonas de montaña o inviernos muy marcados.

El granado enano aguanta bajas temperaturas en varias de sus variedades y agradece las tierras arcillosas, aunque necesita poda frecuente.

El manzano enano, en su versión chica, no supera el metro y medio de altura y produce frutos del mismo tamaño que un árbol de tierra.

Cómo protegerlos en los días de más frío

Según una guía de la Utah State University Extension, especies como el manzano, el peral y el damasco resisten temperaturas bajo cero siempre que se respeten estos cuidados:

Usar macetas de al menos 50 litros, con buen drenaje.

Envolver el recipiente con arpillera o geotextil en las noches más frías.

Evitar encharcar el sustrato, sobre todo en especies como el peral.

Ubicarlos cerca de paredes para amortiguar el frío directo.

Con estos cuidados, un frutal en maceta puede sobrevivir al invierno más duro y seguir dando fruta en la temporada siguiente.