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Cultivar frutales en macetas se volvió una tendencia entre quienes tienen balcón o patio chico. Pero no todas las especies bancan el frío intenso de julio.

Estos 6 árboles soportan fríos fuertes y siguen dando fruta.

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Qué frutales resisten mejor las heladas

  • El cerezo es uno de los más resistentes al frío: necesita atravesar un período de bajas temperaturas para florecer bien. Durante sus primeros cinco años es más vulnerable a las plagas, pero después se vuelve poco exigente.
  • El membrillero también tolera el frío sin problema y pide pocos cuidados. Puede llegar a los siete metros si se lo deja crecer, así que conviene ubicarlo en un espacio amplio.
Ni manzano ni olivo: los 6 árboles que resisten al frío y son ideales para cultivar en macetas.
Ni manzano ni olivo: los 6 árboles que resisten al frío y son ideales para cultivar en macetas.Generado con IA.
  • El peral tolera bien la humedad, aunque el agua estancada en la base de la maceta pudre las raíces rápido. La regla es sustrato siempre húmedo, nunca encharcado.
  • El avellano, de crecimiento lento, es una de las mejores opciones para zonas de montaña o inviernos muy marcados.
  • El granado enano aguanta bajas temperaturas en varias de sus variedades y agradece las tierras arcillosas, aunque necesita poda frecuente.
  • El manzano enano, en su versión chica, no supera el metro y medio de altura y produce frutos del mismo tamaño que un árbol de tierra.
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Cómo protegerlos en los días de más frío

Según una guía de la Utah State University Extension, especies como el manzano, el peral y el damasco resisten temperaturas bajo cero siempre que se respeten estos cuidados:

  • Usar macetas de al menos 50 litros, con buen drenaje.
  • Envolver el recipiente con arpillera o geotextil en las noches más frías.
  • Evitar encharcar el sustrato, sobre todo en especies como el peral.
  • Ubicarlos cerca de paredes para amortiguar el frío directo.
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Con estos cuidados, un frutal en maceta puede sobrevivir al invierno más duro y seguir dando fruta en la temporada siguiente.