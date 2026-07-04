Los mejores chefs del mundo lo confirman: “El caldo con más sabor lleva 1,5 kg de verduras y 2,5 litros de agua” Fuente: Shutterstock

Cuando bajan las temperaturas o el cuerpo necesita una comida liviana y reconfortante, un buen caldo de verduras puede convertirse en el mejor aliado.

Sin embargo, lograr un resultado realmente sabroso no depende solo de los ingredientes, sino también de las proporciones y del tiempo de cocción.

Los mejores chefs del mundo lo confirman: “El caldo con más sabor lleva 1,5 kg de verduras y 2,5 litros de agua” Fuente: Shutterstock

El reconocido chef español Jordi Cruz comparte una receta sencilla que, según explica, permite obtener un caldo intenso, rico en nutrientes y muy fácil de digerir .

El secreto está en una combinación precisa: 1,5 kilos de verduras para 2,5 litros de agua, una fórmula que potencia el sabor de forma completamente natural.

La receta del caldo de verduras de Jordi Cruz

La propuesta del chef parte de una base muy simple, utilizando verduras frescas y de estación.

Ingredientes

1,5 kg de verduras variadas.

2,5 litros de agua.

10 gramos de sal por cada litro de agua.

Un pequeño toque de salsa de soja blanca.

Entre las verduras que recomienda utilizar se encuentran:

Zanahoria.

Puerro.

Apio.

Nabo.

Chirivía.

Repollo o col.

Los mejores chefs del mundo lo confirman: “El caldo con más sabor lleva 1,5 kg de verduras y 2,5 litros de agua” Fuente: Shutterstock

La combinación puede modificarse según la disponibilidad de cada cocina, siempre respetando la cantidad total de verduras.

Cómo preparar un caldo casero con mucho más sabor

Para conseguir un caldo concentrado y lleno de aroma, Jordi Cruz aconseja seguir un procedimiento muy sencillo.

Lavar y cortar todas las verduras en trozos pequeños. Colocarlas en una olla junto con los 2,5 litros de agua. Incorporar la sal y unas gotas de salsa de soja blanca. Llevar la preparación hasta que hierva. Una vez alcanzado el hervor, bajar el fuego y cocinar lentamente durante 1 hora y 15 minutos. Colar el caldo antes de servir.

El chef destaca que picar bien las verduras permite extraer mejor sus minerales, vitaminas y compuestos aromáticos durante la cocción.

¿Por qué esta receta resulta tan beneficiosa?

Además de ofrecer un sabor intenso, este caldo aporta una buena cantidad de nutrientes provenientes de las verduras.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Favorece la hidratación.

Es fácil de digerir.

Aporta vitaminas y minerales.

Resulta ideal para quienes sienten pesadez o molestias digestivas.

Puede servir como base para sopas, guisos y otras preparaciones.

Al no contener ingredientes pesados ni grasas en exceso, también se convierte en una opción muy elegida durante los días fríos o cuando se busca una comida más liviana.

El secreto para conseguir un caldo más rico

Según Jordi Cruz, el éxito de esta preparación no depende de utilizar ingredientes exóticos, sino de respetar el equilibrio entre la cantidad de verduras, el volumen de agua y el tiempo de cocción .

La proporción de 1,5 kilos de verduras por 2,5 litros de agua, sumada a una cocción lenta de más de una hora, permite obtener un caldo limpio, aromático y con un sabor mucho más profundo, convirtiéndolo en una base perfecta para numerosas recetas o simplemente para disfrutar solo en una taza caliente.