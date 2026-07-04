Poner papel aluminio adentro de las zapatillas en invierno: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Cuando llegan las bajas temperaturas, mantener los pies calientes se convierte en una prioridad para muchas personas.

Aunque existen plantillas térmicas y calzado especialmente diseñado para el frío, hay un truco casero que ganó popularidad por su bajo costo y facilidad de aplicación: colocar papel aluminio dentro de las zapatillas.

La técnica se volvió viral en redes sociales y foros de hogar porque ayuda a crear una barrera aislante que reduce la sensación de frío proveniente del suelo, algo especialmente útil durante el invierno.

Para qué sirve poner papel aluminio dentro de las zapatillas

El papel aluminio tiene propiedades aislantes que ayudan a reflejar parte del calor corporal. Cuando se coloca debajo de la plantilla o en la base del calzado, actúa como una barrera entre el pie y las superficies frías.

Poner papel aluminio adentro de las zapatillas en invierno: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

De esta manera, muchas personas lo utilizan para:

Reducir la pérdida de calor corporal a través de los pies.

Disminuir la sensación de frío que proviene del piso.

Mantener una temperatura más confortable dentro de las zapatillas.

Mejorar el aislamiento térmico durante los días más fríos.

Complementar el uso de medias gruesas o térmicas.

Si bien no reemplaza a un calzado diseñado para temperaturas extremas, puede aportar una ayuda extra para quienes pasan mucho tiempo al aire libre o en ambientes poco calefaccionados .

Cómo hacer este truco para combatir el frío

La aplicación es simple y solo requiere una hoja de papel aluminio y lo ideal es retirar la plantilla de la zapatilla y utilizarla como molde para recortar el aluminio con la misma forma del interior del calzado.

Poner papel aluminio adentro de las zapatillas en invierno: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Luego, la lámina se coloca sobre la base de la zapatilla y se vuelve a ubicar la plantilla encima.

De esa forma, el aluminio queda oculto y no entra en contacto directo con el pie, permitiendo caminar con normalidad mientras cumple su función aislante.

Por qué tantas personas lo recomiendan en invierno

Uno de los principales motivos por los que este truco se hizo tan popular es porque resulta económico y puede aplicarse en pocos minutos utilizando materiales que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Además, al crear una capa adicional de aislamiento dentro del calzado, ayuda a conservar mejor el calor corporal y a evitar que el frío del suelo se transmita directamente a los pies.

Por eso, durante los meses más fríos del año, muchas personas recurren a este sencillo método para mantener las zapatillas más cálidas y hacer que las jornadas de invierno sean mucho más confortables.