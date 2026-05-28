Caminar a paso ligero puede ser una manera efectiva de realizar ejercicio para proteger el corazón, mejorar la circulación y reducir los factores de riesgo cardiovasculares sin necesidad de medicamentos.

Así lo destacan especialistas de la Universidad de Harvard, quienes enfatizan en que la actividad física desencadena cambios positivos en los vasos sanguíneos, el metabolismo y el cerebro.

Si bien muchos asocian el cuidado cardiovascular con rutinas intensas de gimnasio, largas sesiones de running o ciclismo exigente, los expertos remarcan que ejercicios moderados como caminar también generan importantes beneficios para la salud.

Beneficios para el corazón y la circulación de realizar ejercicio

Los expertos explican que cuando una persona realiza actividad física, el cuerpo responde rápidamente: el corazón late más rápido, aumenta la frecuencia respiratoria y los músculos comienzan a trabajar más intensamente.

No obstante, los beneficios más importantes ocurren internamente, pues el ejercicio mejora la flexibilidad de los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre en el organismo hasta en un 25%.

Además, estimula la producción de óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar y expandir los vasos sanguíneos.

La caminata ligera es un gran ejercicio para cuidar la salud cardiovascular. Shutterstock

Por qué caminar rápido es una de las opciones recomendadas por los expertos

Dentro de los ejercicios moderados recomendados se encuentra caminar a paso ligero (más de 7.24 km/h), dado que esto puede generar grandes beneficios cardiovasculares sin exigir de entrenamientos extremos.

Entre los beneficios más destacados para la salud de realizar ejercicio se encuentra el prevenir o mejorar los principales factores de riesgo asociados a enfermedades cardíacas, como

Presión arterial alta

Diabetes tipo 2

Obesidad

Colesterol poco saludable

Estrés y depresión

No obstante, antes de realizar cualquier cambio, es fundamental consultar a un especialista de la salud que avale la mejor rutina de actividad física según cada caso.

Cuánta actividad física hay que hacer para obtener beneficios

Las recomendaciones expertas indican que los adultos deberían realizar

Al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada

O 75 minutos semanales de actividad intensa

Además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana