Mezclar café con canela | Para qué sirve y por qué lo recomiendan los cardiólogos.

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El hábito de agregar canela al café dejó de ser una cuestión de sabor para convertirse en una tendencia con respaldo científico creciente. Según la Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), esta combinación suma compuestos antioxidantes y sustancias activas con efectos concretos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva .

El secreto está en lo que aporta cada ingrediente por separado, y en lo que generan juntos.

Qué dice la ciencia sobre el café con canela y el corazón

El café, consumido de forma moderada, entre tres y cinco tazas diarias, según especialistas en medicina cardiovascular se asocia con un menor riesgo de:

Enfermedades coronarias.

Accidentes cerebrovasculares.

Insuficiencia cardíaca.

También se vincula con una reducción de la mortalidad general y una mejora en la función cognitiva.

Según la Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), esta combinación suma compuestos antioxidantes y sustancias activas.

La canela, por su parte, contiene cinamaldehído y polifenoles, compuestos que actúan sobre el colesterol y el metabolismo . Estudios clínicos encontraron una reducción significativa del colesterol LDL y un aumento del HDL en personas que la consumieron regularmente. En este sentido, su incorporación al café potencia el perfil cardiovascular de la bebida.

No obstante, los especialistas advierten que ninguno de los dos ingredientes reemplaza tratamientos médicos ni compensa hábitos poco saludables.

Qué beneficios concretos tiene esta mezcla

Los efectos documentados de consumir café con canela de forma regular son:

Salud cardiovascular: reduce el colesterol LDL y los triglicéridos, mejora la circulación y puede tener efecto protector sobre la función cerebral gracias a sus flavonoides.

Control del azúcar en sangre: la canela mejora la sensibilidad a la insulina y regula los niveles de glucosa, lo que la convierte en un complemento relevante en la prevención de la diabetes tipo 2.

Metabolismo: acelera el gasto energético hasta un 10% y reduce los antojos, lo que facilita el control del peso en el marco de una dieta equilibrada.

Digestión: la canela estimula las enzimas digestivas y alivia hinchazón, gases y molestias estomacales. También puede hacer el café más tolerable para personas con estómago sensible.

Cuánta canela agregar y qué tipo elegir

La cantidad recomendada es de media cucharadita por taza, ya sea en polvo directamente en el café o infusionando una raja en el agua antes de prepararlo. Agregar la canela al café molido antes de usar la cafetera también es una opción efectiva.

Un dato importante: no toda la canela es igual. La variedad Cassia, la más común en los supermercados, contiene cumarina, un compuesto que en exceso puede afectar el hígado. La canela de Ceilán tiene mucho menos cumarina y es la más segura para el consumo diario.

Personas con hipertensión no controlada, arritmias o sensibilidad a la cafeína deben consultar con su médico antes de incorporar este hábito.