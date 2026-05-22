Ni bici fija ni gimnasio: el ejercicio que protege el corazón, mejora la circulación sanguínea y fortalece los músculos Fuente: Archivo

Cada vez más personas buscan actividades físicas simples y efectivas para mejorar su salud sin necesidad de ir al gimnasio.

En ese contexto, el rucking comenzó a ganar popularidad por sus beneficios cardiovasculares y musculares.

Este ejercicio consiste en caminar llevando peso en una mochila y se transformó en una alternativa ideal para quienes quieren entrenar de forma práctica y de bajo impacto.

Qué es el rucking y por qué cada vez más personas lo practican

El rucking nació como un entrenamiento militar, pero en los últimos años se volvió tendencia entre quienes buscan mejorar su estado físico sin rutinas complejas.

La actividad consiste básicamente en caminar cargando una mochila con peso adicional. Aunque parece simple, el esfuerzo extra obliga al cuerpo a trabajar más intensamente durante toda la caminata.

Entre sus principales ventajas aparecen:

No requiere gimnasio.

Puede hacerse al aire libre.

Es adaptable a cualquier nivel físico.

Tiene menor impacto que correr.

Ayuda a quemar más calorías.

Además, muchas personas lo eligen porque puede practicarse durante caminatas cotidianas o entrenamientos cortos.

Cuáles son los beneficios del rucking para el corazón y los músculos

Especialistas destacan que esta actividad combina ejercicio cardiovascular y fortalecimiento muscular al mismo tiempo.

Entre los principales beneficios del rucking se encuentran:

Mejora la circulación sanguínea.

Fortalece el corazón.

Ayuda a aumentar la resistencia física.

Trabaja piernas, glúteos y abdomen.

Fortalece la espalda y los hombros.

Favorece la postura corporal.

Incrementa el gasto calórico.

Al cargar peso mientras se camina, el cuerpo necesita un mayor esfuerzo para desplazarse, lo que genera una exigencia física superior a una caminata tradicional.

Además, al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, muchas personas lo consideran una alternativa más amigable para las articulaciones.

Cómo empezar a practicar rucking y cuántas veces por semana recomiendan hacerlo

Los especialistas recomiendan comenzar de forma progresiva para evitar molestias musculares o sobrecarga física.

Ni bici fija ni gimnasio: el ejercicio que protege el corazón, mejora la circulación sanguínea y fortalece los músculos Fuente: Shutterstock

Para iniciar en el rucking aconsejan:

Utilizar una mochila cómoda y firme.

Empezar con poco peso.

Realizar caminatas cortas.

Mantener una buena postura corporal.

Incrementar la carga gradualmente.

En general, se recomienda practicarlo entre 2 y 4 veces por semana, dependiendo del estado físico y la intensidad del entrenamiento.

Muchas personas comienzan utilizando entre 5 y 10 kilos en la mochila, aunque el peso puede ajustarse según la experiencia y los objetivos de cada persona.